Pamela Anderson e Tommy Lee, le prime immagini della serie tv con Lily James “Ogni secondo che passa questo nastro potrebbe diffondersi”, dice Pamela Anderson. “Baby, lo riavremo indietro”, replica Tommy Lee nel trailer che rivela le prime immagini bollenti della serie tv sullo scandalo del sex tape.

A cura di Giulia Turco

Lo scandalo che coinvolse Pamela Anderson e Tommy Lee e il loro sex tape privato diffuso in rete sarà una serie tv. Pam & Tommy debutterà il 2 febbraio 2022 su Hulu, ma nel frattempo il trailer ha spoilerato le prime immagini della serie che avrà come protagonisti nei panni della coppia Lily James e Sebastian Stan. Otto episodi per raccontare la relazione tra la formosa star di Baywatch e il batterista dei Mötley Crüe che durante la loro luna di miele hanno registrato un firmato che sarebbe dovuto rimanere privato, ma vennero traditi da una persona di fiducia. "Ogni secondo che passa, questo nastro potrebbe diffondersi", dice Pamela, "Baby, lo riavremo indietro", replica Tommy nel trailer che rivela le prime immagini bollenti della serie.

Lily James nei panni di Pamela Anderson

La produzione, affidata ad Hulu, ha scelto Lily James, reduce dal successo di Rebecca su Netflix, come intererete dell’iconica Pamela Anderson che, come rivelano le prime immagini del trailer, è incredibilmente simile alla realtà e sarà affiancata da Sebastian Stan nei panni del musicista e Seth Rogen, che sarà colui che ha sottratto ai due innamorati il filmino incriminato. Come aveva anticipato Deadline, le riprese della serie tv dovrebbero partire la prossima primavera e al momento è prevista una sola stagione.

Lo scandalo che travolse Pamela Anderson e Tommy Lee

I fatti sono noti e partiranno, nella serie tv, dal primo incontro tra i due protagonisti raccontando la folle decisione di sposarsi appena quattro giorni dopo essersi conosciuti. Un matrimonio lampo insomma e una serie di eventi che hanno trascinato i due protagonisti verso lo scandalo. Il video privato diffuso a loro insaputa da una persona che aveva accesso alla loro abitazione, diventò virale in rete in picchiasse ore. L’attrice in seguito avrebbe denunciato la compagnia la società di distribuzione (Internet Entertainment Group), dando vita ad un processo.