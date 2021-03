La famiglia di Luigi Tenco non ha gradito il monologo di Barbara Palombelli. La conduttrice di Forum è intervenuta nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2021. Nel suo monologo, nel quale incoraggiava le donne a lottare per la propria indipendenza ed emancipazione, citava Tenco in un passaggio che i parenti dell'artista hanno reputato offensivo per la sua memoria.

Cosa ha detto Barbara Palombelli su Luigi Tenco

Barbara Palombelli ha pronunciato un monologo nel quale evidenziava l'importanza delle donne anche nell'Italia della pandemia e poi, incoraggiava soprattutto le giovanissime a non arrendersi mai, a rimboccarsi le maniche e a insistere per ottenere la propria indipendenza. In uno dei primi passaggi del monologo, la conduttrice e ospite di Sanremo 2021 spiegava:

"Papà voleva che diventassi come Gigliola Cinquetti: capelli legati, filo di perle, matrimonio, una vita tranquilla come in Non ho l’età. Io invece ero ribelle, volevo uscire, guidavo la moto e la macchina senza avere la patente. Noi ragazzi negli anni ’60 cercavamo le emozioni. Pensate che Luigi Tenco, giocando con una pistola, proprio qui ha trovato la morte. Chiesi a Gino Paoli, molti anni dopo, cosa accadde veramente qui a Sanremo quell'anno. E mi disse: ‘Noi non avevamo le droghe, ci dovevamo caricare di emozioni e allora camminavamo sui cornicioni, guidavamo a fari spenti e io ho una pallottola nel cuore. Anch'io giocavo con le pistole come Luigi'. Ringrazio Gino e un grandissimo abbraccio a Luigi".

La replica della famiglia Tenco

In una lettera aperta, la famiglia Tenco ha manifestato la propria indignazione nel vedere citato a sproposito l'artista. Nella missiva, si rimarca come Barbara Palombelli abbia parlato in "modo inopportuno" del cantautore, diffondendo "notizie false", banalizzando la sua morte e dando fiato a un "chiacchiericcio pregno di ignoranza" sull'argomento. Ecco il testo integrale della lettera: