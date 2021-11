Ornella Vanoni sbotta in diretta tv: “Perché la promozione in Italia è gratis, non guadagno niente” Ornella Vanoni ospite da Fabio Fazio parla del suo nuovo progetto musicale, raccontando anche parte della sua carriera, senza risparmiarsi in battute e fuori programma a dir poco unici.

A cura di Ilaria Costabile

Ornella Vanoni è stata ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa, dove ha presentato il suo nuovo album "Unica (Celebration Limited Edition 2022)", una nuova edizione del disco già uscito qualche mese fa in cui la cantante duettava con grandi nomi della musica italiana. Una chiacchierata piuttosto ricca, in cui l'artista non si è risparmiata nell'esternare anche le sue perplessità, ovviamente senza alcun filtro, confermando la sua innata schiettezza.

L'unicità di Ornella Vanoni

L'artista ha esordito ad inizio della chiacchierata con il padrone di casa dello show parlando del nuovo progetto musicale che la vede protagonista portato avanti dalla sua casa discografica: "Non so se arrivo a Natale. Sono qui, mi ha detto la BMG ‘Vai da Fazio’. Non so per quale motivo qui in Italia la promozione deve essere gratis, io sto promuovendo tre cose insieme e non sto capendo un tubo, poi non sto guadagnando niente". Un modo, come sempre piuttosto diretto per dire quello che pensa e che in anni e anni di carriera non ha mai nascosto, come non nasconde il desiderio di ricevere da Fazio il cofanetto del suo nuovo album adducendo come scusa il fatto che a lei non le fosse stato dato. Tra i brani presenti nell'albume ce n'è uno scritto per lei da Renato Zero, il cui titolo è "Ornella si nasce", commentato così dalla cantante che ascolta il messaggio mandatole dal cantautore romano: "Io e Renato siamo proprio amici, gli voglio proprio bene".

Eppure, da grande artista qual è, Ornella Vanoni non risparmia anche delle riflessioni sulla sua carriera, rivelando di aver attraversato dei momenti di sofferenza per portare avanti il lavoro di cantante. Ma soprattutto si sofferma sul fatto di essere ormai arrivata ad un'età che le ha consentito di collezionare tante esperienze: "Ho 87 anni. Io ritengo che invecchiare sia bello soltanto se puoi tirare fuori quel lato che hai sempre tenuto nascosto, quel lato infantile che ti fa dire tutto quello che vuoi".