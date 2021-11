Ornella Vanoni non sta bene, Elena Santarelli la sostituisce a Le Iene La diva della canzone italiana colpita da una forte influenza salta la puntata de Le Iene del 16 novembre. Al suo posto Elena Santarelli al fianco di Savino.

A cura di Andrea Parrella

Non ce la fa Ornella Vanoni, costretta a dire no alla conduzione de Le Iene per la puntata di martedì 16 novembre. A darne notizia è il programma di Davide Parenti, che spiega l'assenza di Ornella Vanoni per un forte stato influenzale che l'ha condizionata in queste ultime ore.

Elena Santarelli al posto di Ornella Vanoni

A sostituire Ornella Vanoni alla guida del programma, al fianco di Nicola Savino e la Gialappa's Band ci sarà Elena Santarelli, che in un comunicato de Le Iene racconta così questa chiamata improvvisa e anticipata: “Spensieratezza, divertimento e riflessione, Le Iene hanno sempre rappresentato questo. Arrivo in anticipo per sostituire la Grande Ornella Vanoni, ma non potrò mai sostituirla in verità, lei è Ornella! Per stasera sono pronta a divertirmi, sapendo che la mia amica Alessia farà il tifo per me!”. Inizialmente la presenza di Elena Santarelli era prevista per martedì 23 novembre, ma le circostanze hanno obbligato la trasmissione a cambiare programma in corso d'opera.

Le dieci conduttrici de Le Iene

Ornella Vanoni ed Elena Santarelli sono tra i dieci volti femminili scelti da Le Iene per alternarsi in questa nuova stagione televisiva. Oltre alla diva della canzone, che probabilmente recupererà la sua presenza nelle prossime settimane, la stagione de Le Iene ha visto e vedrà alternarsi alla conduzione volti del mondo dello spettacolo e dello sport che vanno da Elodie e Federica Pellegrini, passando per Madame, Paola Egonu, Michela Giraud, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales e Francesca Fagnani.

Leggi anche Da Ornella Vanoni a Paola Egonu, le 10 conduttrici de Le Iene

L'addio di Alessia Marcuzzi

Fino alla scorsa stagione il volto femminile fisso alla conduzione del programma di Italia 1 al fianco di Nicola Savino c'era Alessia Marcuzzi, che da alcuni mesi non fa più parte della squadra, in seguito alla decisione di uno stop temporaneo dopo molti anni come volto centrale di alcuni dei principali programmi Mediaset.