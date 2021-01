Grande momento a Che tempo che fa con Virginia Raffaele mattatrice e Ornella Vanoni, una delle sue imitazioni meglio riuscite. Proprio la cantante è stata protagonista di una lunga intervista per presentare il suo nuovo lavoro discografico, "Unica". Nel disco c'è proprio una canzone che cantano insieme, Ornella Vanoni e Virginia Raffaele, dal titolo "Tu/Me". Non c'era occasione migliore per presentare questo brano e questo progetto. "Ornella per me è una maestra di vita, ha una visione della vita che è assolutamente interessante" spiega Virginia Raffaele.

Virginia Raffaele e Ornella Vanoni non hanno mai litigato

"È un onore essere nel disco di Ornella Vanoni", ha spiegato Virginia Raffaele. Ornella Vanoni, dal canto suo, ha smentito ogni presunta lite tra loro due: "Non ho mai litigato con lei, non le ho mai detto nulla. Le ho solo detto che mi faceva passare per una rimbambita. Lei è una disgraziata, una poveraccia, ma non siamo nemiche". Virginia Raffaele: "È sempre avanti, Ornella è più avanti degli altri perché è originale nel modo di essere. Ecco perché è sempre avanti". Ornella Vanoni poi spiega: "Io non vado né ai matrimoni né ai funerali. Che cos'hanno in comune? Non mi è piaciuto il mio matrimonio e di conseguenza…una volta un mio amico mi disse c'è il matrimonio di mia figlia. Io dissi: "Vengo se mi fai tu un regalo". Ai funerali non vado perché le persone che se ne vanno, mi restano nel cuore. La bara è una cosa vuota, non c'è più nessuno lì dentro".

Il disco di Ornella Vanoni

"Unica", il nuovo disco di Ornella Vanoni è prodotto da Mauro Pagani. Nel disco, oltre al featuring di Virginia Raffaele, Ornella Vanoni collabora con Francesco Gabbani, Fabio Ilacqua, Carmen Consoli. Il disco è il cinquantesimo album di inediti dell'artista e uscirà il 29 gennaio 2021