Opinionista licenziato e umiliato in diretta sulla tv spagnola Accade a Salvame, contenitore pomeridiano di Telecinco, in cui a uno dei “colaboradores” (volti fissi incaricati di portare notizie) è stato comunicato lo scioglimento del contratto in diretta tv, davanti al pubblico. Lui, che ha lasciato lo studio gridando, è Antonio Canales, che ha appena fatto Supervivientes con la Marini e Onestini.

A cura di Valeria Morini

Pensate quale sarebbe la reazione del pubblico italiano se Tinì Cansino o Gianni Sperti fossero licenziati da Uomini e Donne in diretta tv o se lo stesso accadesse a uno degli opinionisti di Barbara D'Urso. È quanto accaduto su Telecinco in Spagna, nel programma pomeridiano Salvame, una sorta di Pomeriggio 5 iberico. L'allontanamento dalla trasmissione è diventato l'evento centrale di un'intera puntata, annunciato davanti al pubblico a casa alla presenza del malcapitato.

Il licenziamento in diretta tv

La conduttrice Carlota Corredera ha infatti fatto sapere che uno dei collaboratori presenti in studio avrebbe saputo in diretta che il suo contratto non sarebbe stato rinnovato. Dopo aver tenuto per un po' in fibrillazione cast e ospiti, ha annunciato il licenziamento di Antonio Canales, ballerino 59enne che di recente ha partecipato a Supervivientes con Valeria Marini e Gianmarco Onestini. Rientra nel cast dei "Colaboradores", volti fissi del programma incaricati di portare informazioni e notizie. Canales "non continuerà a lavorare a Salvame perché la dirigenza ritiene che non abbia soddisfatto le aspettative riposte su di lui".

Perché Salvame ha licenziato Antonio Canales

Come se non bastasse, si è consumata una vera e propria umiliazione nei confronti dell'uomo, con tanto di annuncio a caratteri cubitali nel sottopancia. Un video ha inoltre sottolineato come Canales abbia lavorato solo per 13 giorni degli 82 previsti dal contratto, con una media di quattro minuti di interventi su cinque ore di messa in onda del programma. Nulla di strano se l'emittente voglia liberarsi di lui: il dettaglio che dell'incredibile è la scelta di comunicarlo in modo così plateale.

La reazione di Antonio Canales

Inizialmente, Canales ha reagito con calma, ammettendo di non essere sorpreso dell'allontanamento. Poi ha però criticato il programma, sostenendo che debba reinventarsi e che non a caso gli ascolti stiano diminuendo. Secondo quanto dichiarato da Telecinco, sembra inoltre che l'uomo avrebbe poi "gettato il microfono in malo modo" e sia uscito dallo studio "gridando". Canales ha rilasciato un'intervista per la rivista Diez Minutos in cui ha espresso tutta la sua delusione, pur sostenendo di avere già un accordo con un altro programma.