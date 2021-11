One Piece su Netflix, svelato il cast della serie Tv ispirata al celebre manga Netflix ha annunciato con un video pubblicato sui social i nomi di attori e attrici che daranno vita sullo schermo ai personaggi del celebre manga giapponese creato da Eiichirō Oda. Il film live-action di One Piece non ha ancora una data di uscita su Netflix, ma si presume che ci sarà da attendere il 2022.

A cura di Andrea Parrella

Arriverà presto su Netflix la prima stagione della serie live action di One Piece. La novità di queste ore è l'annuncio del cast che darà vita sullo schermo ai personaggi del celebre manga giapponese. Nello specifico sono stati svelati gli attori che interpreteranno Luffy e alcuni dei membri della sua ciurma, ovvero Nami, Sanji, Zoro e Usop.

One Piece, gli attori della serie Netflix

L'annuncio è arrivato insieme una clip sui social di Netflix dove gli attori si presentano ai fan dell'opera creata da Eiichirō Oda. Nello specifico Iñaki Godoy sarà Monkey D. Luffy, Mackenyu interpreta Roronoa Zoro, mentre Emily Rudd sarà Nami. Infine Jacob Romero Gibson interpreta Usop e Taz Skylar (Boiling Point, Villain) sarà Sanji.

Quando esce One Piece su Netflix

Si diceva che la serie arriverà presto, ma è un presto di cui non si conosce ancora l'entità. Al momento, infatti, non è stata annunciata una finestra di pubblicazione della serie TV, ma secondo alcune voci di corridoio le riprese dovrebbero iniziare verso la fine dell'anno, quindi la prima stagione dovrebbe arrivare nel corso del 2022 salvo imprevisti.

Trama della serie tv su One Piece

La prima stagione della serie One Piece si svilupperà su dieci episodi che racconteranno la parte di storia corrispondente ai primi 12 volumi del fumetto intitolati ‘Saga del Mare Orientale', già trasposti nei 54 episodi della serie animata di successo ‘One Piece – Tutti all'arrembaggio'. Questa parte della storia si concentra su Rubber, un giovane marinaio che diventa super flessibile grazie ad un frutto del diavolo e intenzionato a conquistare il titolo di Re dei pirati. Per questo, si mette alla ricerca del leggendario e misterioso tesoro One Piece, insieme ad una strampalata ciurma di cui fanno parte lo spadaccino Zoro, la navigatrice Nami, la renna Chopper, il cuoco Sanji e molti altri.