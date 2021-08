Olivia – forte come la verità: anticipazioni, finale di stagione e cast Olivia – Forte come la verità è la nuova serie di Canale5, in onda martedì 3 e martedì 10 agosto alle ore 21:20. Il thriller francese, composto da 2 puntate e 6 episodi, è il seguito della serie La mia vendetta. L’attrice Laëtitia Milot torna a interpretare Olivia Alessandri. Ecco le anticipazioni della prima e dell’ultima puntata, il finale di stagione e il cast.

A cura di Daniela Seclì

Martedì 3 e martedì 10 agosto, in onda su Canale5 la miniserie Olivia – Forte come la verità. Il thriller giudiziario francese, seguito delle vicende narrate nella serie del 2016 "La mia vendetta", è composto da due puntate e sei episodi. La trama è ambientata in Costa Azzurra. Nel cast Laetitia Milot, Philippe Duquesne e Cyril Lecomte. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Canale5.

Anticipazioni prima puntata del 3 agosto

La prima puntata di Olivia – Forte come la verità va in onda martedì 3 agosto. Ecco le anticipazioni dei primi tre episodi. Episodio 1 – La disperazione di una madre: Emma soffre perché il marito l'ha lasciata. Decide di suicidarsi insieme al suo bambino, buttandosi giù da un palazzo. Olivia e Solene, però, riescono a fermarla in tempo e tentano di aiutarla. Iniziano a indagare su una clinica in cui Emma era stata ricoverata prima di diventare mamma. Episodio 2 – Il prezzo di una vita: la figlia di Olivia, Lou, le chiede di aiutare un'amica che è stata accusata di omicidio dopo la morte del bambino a cui faceva da babysitter. La ragazza, tuttavia, quando viene interrogata si contraddice spesso. Non sarà facile provare la sua innocenza. Episodio 3 – Giochi pericolosi: Alessandri approfondisce un caso di bullismo in un liceo. La vittima è in fin di vita. Secondo le prime ricostruzioni, sembra abbia tentato il suicidio buttandosi da un cavalcavia. La verità potrebbe essere diversa e rappresentare un pericolo anche per Lou.

Anticipazioni seconda e ultima puntata del 10 agosto

Il 10 agosto andrà in onda la seconda e ultima puntata di Olivia – Forte come la verità. Negli ultimi tre episodi, il finale di stagione. Ecco tutte le anticipazioni. Episodio 4 – Diritto di uccidere: il ventenne Jonathan e la fidanzata vengono investiti da un'auto. Lui perde l'uso delle gambe, mentre lei muore. Jonathan è convinto che sia stato un omicidio e non un incidente e chiede aiuto a Olivia. Non si sbagliava. Chi li ha investiti, lo ha fatto di proposito, forte dell'immunità diplomatica. Episodio 5 – Ricordi dal passato: Margeax, una giovane ereditiera, si porta dietro una neuropatia causata dalla violenza subita da parte del fratello, che ora è a capo della società di famiglia. La donna decide di denunciarlo e si ritrova la famiglia contro, che tenta di insabbiare tutto con una proposta: liquidare le sue quote societarie che erano state congelate. Olivia indaga e fa una scoperta inaspettata. Episodio 6 – I rischi del mestiere: il comandante Spagnolo deve rispondere dell'accusa di omicidio. Olivia decide di difenderlo anche se tutto sembra contro di lui. Durante il processo, Alban fa irruzione.

Leggi anche Manifest viene cancellata: dopo 3 stagioni la serie chiude senza un finale

Il cast di Olivia – Forte come la verità: attori e personaggi

Laëtitia Milot interpreta Olivia Alessandri; Cyrielle Debreuil interpreta Solène Roman; Philippe Duquesne interpreta Blanchot; Cyril Lecomte interpreta Laurent Spagnolo; Lola Dubini interpreta Clotilde; Éric Berger interpreta Alexis Alban; François-David Cardonnel interpreta Keller; Dionea Daboville interpreta Lou Alessandri; Xavier Lemaître interpreta Christophe; Maud Baecker interpreta Emma Bosco; Jean-Yves Berteloot interpreta Guillaume de Chambure; Florian Dahan interpreta Yohan.

La trama di Olivia – Forte come la verità

Olivia – Forte come la verità torna a narrare le vicende di Olivia Alessandri. La protagonista è titolare di uno studio legale in Costa Azzurra e si prodiga per difendere le persone in difficoltà. Se nella prima serie, La mia vendetta, intendeva vendicare la morte dei genitori, ora la sua priorità è fare tutto il possibile per aiutare chi ha bisogno di lei. L'attrice Laëtitia Milot ha dichiarato:

"Adoro il personaggio di Olivia. Volevamo che tornasse e abbiamo trovato il modo migliore per farlo. Ora è più umana, molto coinvolta nei casi che difende e dotata di un’incrollabile coscienza professionale. Non si arrende mai. Ricorre a metodi non convenzionali, per raggiungere i suoi scopi. Se ho deciso di interpretare di nuovo questo personaggio è perché la serie manda messaggi importanti".

Dove vedere Olivia – Forte come la verità in tv e in streaming

Per vedere le due puntate (e i sei episodi) della miniserie francese Olivia – Forte come la verità, basta sintonizzarsi su Canale5 martedì 3 e 10 agosto. La fiction sarà disponibile anche in streaming su MediasetPlay, dove gli spettatori potranno rivedere gli episodi in replica.