Olimpiadi in tv: 5 film da vedere su Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ Un calendario ricco di appuntamenti per le Olimpiadi di Tokio 2021, un programma serrato di gare dal 24 luglio all’8 agosto per seguire tutte le discipline olimpiche. Ma per chi vuole rivivere lo spirito delle Olimpiadi, ecco una lista di cinque film a tema sportivo da vedere su Netflix, Amazon Prime Video e Disney+.

Le Olimpiadi di Tokio 2021, iniziate il 23 luglio, catalizzeranno inevitabilmente l'attenzione in tv. Un calendario ricco di appuntamenti, un programma serrato di gare dal 24 luglio all'8 agosto per seguire tutte le discipline olimpiche, in particolare quelle a cui sono impegnati i 383 italiani qualificati nelle varie competizioni. Per chi vuole rivivere lo spirito delle Olimpiadi, ecco una lista di cinque film a tema sportivo da vedere su Netflix, Amazon Prime Video e Disney+.

Cinderella Man su Disney+

L'ascesa e il riscatto di Jim Braddock, pugile proletario, padre di famiglia che diventa l'idolo del pugilato nell'America della Grande Depressione. Il film con Russell Crowe e Renée Zellweger, diretto da Ron Howard nel 2005, ha ottenuto 3 candidature ai Premi Oscar, 2 ai Golden Globe e ha vinto un premio ai Critics Choice Awards. È disponibile in abbonamento su Disney+.

Full Out su Netflix

Dopo che un drammatico incidente ha infranto i suoi sogni olimpici, la giovane ginnasta Ariana Berlin ritrova la speranza nel mondo dell'hip hop e dell'atletica universitaria. Basato su una storia vera. Disponibile per gli abbonati Netflix.

Leggi anche Le uscite di maggio 2021 su Amazon Prime Video

He Got Game su Disney+

La pallacanestro e la vita al centro di He Got Game, indimenticabile film di Spike Lee del 1998 con Denzel Washington, Ray Allen, Milla Jovovich, Rosario Dawson e la partecipazione dei giocatori di basket Michael Jordan e Shaquille O'Neal. È la storia di Jake Shuttleworth, in prigione per aver accidentalmente ucciso sua moglie. Il governatore di stato gli promette una forte riduzione di pena se riuscirà a convincere suo figlio ad iscriversi all'Università di Big State, della quale il governatore è tifoso. Per gli abbonati a Disney+.

Warrior su Amazon Prime Video

Un piccolo grande capolavoro diretto da Gavin O'Connor. Un padre deve aiutare il figlio marine a prepararsi fisicamente per vincere un violento torneo di arti marziali senza regole. Alla stessa manifestazione partecipa anche il figlio più grande: si accende così la rivalità tra i due fratelli. Con Joel Edgerton, Tom Hardy e Nick Nolte. Il film è disponibile su Amazon Prime Video.

The Swimsuit Issue su Netflix

Gradevolissima commedia del 2008 prodotta in Svezia: l'unica squadra svedese di nuoto sincronizzato maschile partecipa ai campionati del mondo. Il problema? È composta da uomini di mezza età sul viale del tramonto. Un film motivante, allegro: disponibile su Netflix.