Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano è bellissima e buca lo schermo Olga Plachina è stata la sorpresa della serata per Aldo Montano ma anche per il pubblico a casa, che si è lasciato ipnotizzare dagli occhi di ghiaccio della bella moglie dello schermidore italiano: “Lui mi manca, mi manca che non lo riesco a sentire proprio per niente, però lo guardo in televisione”.

Quegli occhi di ghiaccio guardano la quarta parete, la divorano, la demoliscono, la fanno a pezzi e arrivano dritti al cuore dei telespettatori. Potrebbe essere un esperimento di illusione collettiva, qualcosa che avrebbe potuto fare Giucas Casella giusto trent'anni fa quando non sapevamo ancora cose fosse internet, invece è Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano: protagonista assoluta dell'undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021.

L'arrivo di Olga da Aldo Montano

Olga Plachina è stata la sorpresa della serata per Aldo Montano. Come di consueto, il monologo: "Amore mio, mi manchi tanto. Manchi anche a tua figlia, ma devi andare avanti così come stai facendo. Sei un campione, non solo della scherma ma anche della vita. Noi fuori stiamo bene. Intorno a te hai belle persone, devi divertirti e stare con tutte queste belle persone. Sempre però attento, eh". Aldo Montano scherza e cita quello che è successo con Amedeo Goria: "Ma non è che sei incinta, no? Perché qui spuntano ste sorprese". Alfonso Signorini ha poi chiesto a Olga cosa ha di speciale Aldo Montano:

A prima vista non mi piaceva. Aveva troppi orecchini, era un po' così. Lui mi manca, mi manca che non lo riesco a sentire proprio per niente, però lo guardo in televisione.

Gianmaria Antinolfi guarda Olga, Sonia Bruganelli avverte Aldo Montano

Sonia Bruganelli avvisa Aldo Montano di fare attenzione a Gianmaria Antinolfi, che guarda con troppa enfasi proprio la sua Olga: "Cerca di fare attenzione, la sta guardando troppo. Basta un attimo…". Aldo Montano ride: "Ma da quando sto qua, Gianmaria non mi sembra tutto sto playboy".

Chi è Olga Plachina

Olga Plachina ha 24 anni ed è la giovanissima moglie di Aldo Montano, schermidore olimpico e concorrente del Grande Fratello Vip 2021. I due si sono conosciuti durante le Olimpiadi invernali di Sochi nel 2014. Tra lei e suo marito è stato colpo di fulmine. Nel 2016 si sono sposati. Sono genitori di due figli: Olympia, di 4 anni, e Mario Jr., nato nel 2021.