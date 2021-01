Nunzia De Girolamo sarà presto in tv con il suo nuovo programma "Ciao Maschio", nella prima serata di Rai 1, che dopo diversi rinvii partirà sabato 13 febbraio 2021. Un talk show con interviste tutte al maschile, condotto dall'ex deputata di Forza Italia che si troverà a confrontarsi in ogni puntata con ospiti diversi su argomenti di attualità. Fra i primi e già svelati ci sono Massimo Giletti e probabilmente Raimondo Todaro, ballerino di Ballando con le stelle con il quale ha gareggiato nel 2019.

Nunzia De Girolamo e Massimo Giletti

Sono diventate virali le immagini tratte dal settimanale Chi, che immortala la coppia De Girolamo – Giletti pronta a partire con la puntata d'avvio di "Ciao Maschio", il nuovo programma di Rai 1 condotto dall'ex deputata forzista. Sarà un incontro provocatorio ed esilarante, come si può dedurre dal servizio del settimanale che li sorprende scherzosi in pose divertenti davanti all'obiettivo. Nunzia De Girolamo e Massimo Giletti infatti sono grandi amici, dunque il conduttore di Non è L'Arena potrebbe essere l'ospite perfetto per la prima puntata del programma. Quando lo scorso anno era stato annunciato il lancio del nuovo progetto in palinsesto infatti, la neo conduttrice aveva chiarito che avrebbe continuato ad essere ospite di Giletti nello studio di La7.

"Ciao Maschio" è slittato a febbraio 2021

Il programma sbarca su Rai 1 dopo mesi di annunci e poi smentite da parte della Rai, che aveva lanciato il talk show della De Girolamo già a luglio del 2020. Ad ottobre poi, ha iniziato a circolare la voce che "Ciao Maschio" potesse essere cancellato definitivamente dal palinsesto di Rai 1 ancor prima di iniziare. Secondo Dagospia, il motivo sarebbe stato legato alle vicende giudiziarie riguardanti la Asl di Benevento, che la neo conduttrice stava affrontato. Il tutto si sarebbe risolto con la piena assoluzione perché "il fatto non sussiste". Per l'ex ministra delle politiche agricole del governo Letta, non è comunque la prima esperienza in tv. Oltre al salotto di Massimo Giletti, la De Girolamo ha preso parte all'edizione di Ballando con le Stelle del 2019, gareggiando in coppia con Raimondo Todaro, e su Rai 2 a Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino.