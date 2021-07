Nozze per Alessandra Sardoni, la giornalista del TgLa7 si è sposata Matrimonio a sorpresa per la giornalista di La7, che si è sposata il 23 luglio 2021 sul monte Amiata. A darne notizia è il direttore del TgLa7 Enrico Mentana, che ha pubblicato sui social una foto della coppia. Ignoto il nome del marito della giornalista, che ha sempre avuto grande riserbo in relazione alla sua vita privata.

A cura di Andrea Parrella

Alessandra Sardoni si è sposata. La giornalista del TgLa7, celebre soprattutto come inviata delle eterne maratone Mentana, ha celebrato le sue nozze il 24 luglio, sul Monte Amiata, compreso nell'Appennino Toscano. Ne dà notizia proprio il suo direttore, Enrico Mentana, che ha pubblicato su Instagram una fotografia della coppia, in cui si vede la giornalista sorridente, che quasi prova ad opporsi allo scatto. "Altro Royal Wedding", scrive Mentana alludendo a quello di Diana e Carlo d'Inghilterra che si celebrava esattamente 40 anni fa.

Chi è il marito di Alessandra Sardoni

Se il volto della giornalista è facilmente distinguibile nella foto, non si può dire la stessa cosa del marito di Alessandra Sardoni, di cui non si sa molto, nemmeno il nome. Una vita privata che Alessandra Sardoni ha sempre tutelato, non utilizzando i social network che sono spesso funzionali al racconto della vita quotidiana dei personaggi noti. Resta quindi il mistero sul fidanzato e da oggi marito della conduttrice di Omnibus, il programma mattutino in onda proprio sulla rete diretta da Andrea Salerno.

La carriera di Alessandra Sardoni

Classe 1964, Alessandra Sardoni è una giornalista romana tra le più note al pubblico televisivo, in particolare quello che segue le vicende di palazzo della politica italiana. Laureata in filosofia del linguaggio ha dato il via alla carriera giornalistica lavorando partendo dalla carta stampata, con una iniziale collaborazione con il quotidiano la Repubblica, per poi lavorare a Mediaset. Nel 1991 ha iniziato a lavorare per il telegiornale di Videomusic, dedicandosi quasi da subito alla cronaca parlamentare e al racconto delle vicende politiche nostrane. È quindi passata a TMC, rimanendo in organico dopo la trasformazione del canale in LA7, successivamente all'acquisizione da pare di Seat Pagine Gialle (gruppo Telecom Italia). Dal 2002 è inviata del TgLa7, ma nel frattempo conduce diversi programmi della rete, da Otto e mezzo assieme a Pietrangelo Buttafuoco, ma anche In Onda e appunto Omnibus. Da alcuni anni la sua popolarità è cresciuta in modo considerevole grazie alla cultizzazione della Maratona Mentana come evento televisivo principale per il racconto di importanti passaggi elettorali o eventi cruciali della vita istituzionale.