Tra le serie più attese dell'anno ce n'è una su cui si è alzata anche una certa aspettativa, si tratta di Nine Perfect Stranger-Nove Perfetti Sconosciuti, i cui diritti sono stati acquisiti da Amazon Prime Video. Protagonisti della serie sono attori di un certo calibro, tra i quali spicca il nome di Nicole Kidman. L'arrivo sulla piattaforma streaming è previsto per il 20 agosto, a distanza di due giorni dalla diffusione in USA e in Canada. I primi tre episodi, quindi, verranno resi disponibili per quella data e, poi, a cadenza settimanale arriveranno anche gli altri.

Un cast di star

Nicole Kidman figura nel progetto non solo come attrice, ma anche come produttrice. La sceneggiatura è stata curata da David. E. Kelley già dietro la scrittura di un successo come Big Little Lies, e il cast scelto per la serie non è certo da sottovalutare. Accanto all'attrice, ormai grande protagonista anche della serialità americana e non solo del cinema, ci sono Melissa McCarthy, Bobby Cannavale, Luke Evans, Regina Hall ma tanti altri sono i nomi noti che compaiono nell'arco degli otto episodi che compongono la serie.

La trama di Nove Perfetti Sconosciuti

La mini-serie è tratta dall'omonimo romanzo di Liane Moriarty, che racconta la storia di nove personaggi, per l'appunto mai incontratisi prima d'ora, che stressati e sfibrati dalla vita quotidiana, si ritrovano in un centro benessere, dove vorrebbero ripristinare un proprio equilibrio psico-fisico che, d'altronde, è proprio la promessa che viene fatta loro una volta messo piede in questa sorta di spa immersa nel verde. A ritemprare le menti e i corpi dei protagonisti è Masha (Nicole Kidman) che assolve il ruolo di direttrice del centro, con il compito di portare i suoi ospiti verso una vera e propria trasformazione. Ovviamente il "percorso benessere" sarà totalmente diverso da quello a cui siamo abituati e negli otto episodi non mancheranno colpi di scena.