La proposta televisiva Rai continua a cambiare dopo l'impresa sportiva dell'Italia a Euro 2020. La prima serata di Rai1 del 12 luglio cambia per raccontare il viaggio della nazionale guidata da Roberto Mancini, che l'11 luglio hanno vinto il secondo europeo della nostra storia, a 53 anni di distanza dalla prima e fino a ieri ultima volta.

Come cambia la prima serata di Rai1

Questa sera, alle 21.25, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, Rai1 e Rai Sport presentano “Notte azzurra la vittoria”, la festa per la vittoria agli europei. La conduzione della serata è affidata Serena Autieri e Marco Lollobrigida. A sole 24 ore dal coronamento di un sogno, rivivranno i momenti salienti di questo Europeo e festeggeranno la Nazionale Italiana di Calcio con diversi ospiti in studio e collegamenti. La serata sostituisce la prevista messa in onda de "La vita promessa".

Coppia inedita alla conduzione per Rai1. Serena Autieri in queste settimane estive occupa il mattino di Rai1 con "Dedicato", in onda tutti i giorni proprio sulla prima rete. Marco Lollobrigida ha invece condotto insieme a con Danielle Madam "Notti Europee" per tutta la durata di Euro 2020.

Mattarella e Draghi celebrano lo sport italiano

Di certo nella serata troverà spazio anche il racconto della memorabile giornata sportiva italiana, non solo per la vittoria della Nazionale a Wembley contro L'inghilterra. L'11 luglio resterà una giornata storica, grazie alle coincidenti imprese sportive degli Azzurri Euro 2020, ma anche di Matteo Berrettini primo finalista italiano della storia di Wimbledon e dell'Atletica leggera italiana, reduce da eccellenti risultati agli Europei U23. Nella giornata di oggi si sono susseguite le celebrazioni istituzionali, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella prima e il presidente del Consiglio Mario Draghi poi, che hanno accolto gli atleti rientrati a Roma. Celebrazioni che hanno poi lasciato spazio alla festa in strada, con il pullman dell'Italia in giro per un mini tour nelle strade di Roma.