Il Festival di Sanremo è il must della televisione italiana: amato e odiato, imprescindibile per molti, che siano appassionati, semplici curiosi o magari detrattori che seguono la kermesse apposta per parlarne male. Ci sono però anche coloro che non proprio non lo sopportano e che, piuttosto che scolarsi 5 ore di diretta a sera dal martedì al sabato, preferiscono guardare tutt'altro. Specialmente in questo 2021 pandemico che impedisce (Sardegna a parte) di "zompare" il festival con un'uscita, una cena fuori o un salto al cinema, ecco dunque la guida alla programmazione offerta dalle altre reti. Cominciamo dalla prima serata del Festival di Sanremo 2021 in onda martedì 2 marzo: ecco tutte le alternative per gli outsider che faranno zapping saltando a piè pari il primo canale.

I programmi Rai di martedì 2 marzo 2021

La Rai non si attende grandi risultati dalle altre reti, perché punta soprattutto a incanalare il pubblico sul Festival. Rai2 propone così la commedia spionistica Il tuo ex non muore mai, in prima televisiva: è la storia di due amiche che si ritrovano al centro di una cospirazione internazionale. Non sarà alto cinema d'autore, ma ci sono due bellissimi per la gioia entrambi i sessi: Mila Kunis e Justin Theroux. Rai 3 invece non ferma la sua consueta programmazione: Bianca Berlinguer va in onda regolarmente con #cartabianca, per chi preferisce un dibattito a caldo sul governo di Mario Draghi ai lustrini dell'Ariston. Noi vi consigliamo di fare un salto sui canali collaterali, che propongono due capolavori della storia del cinema: ci sono il kolossal bellico La sottile linea rossa su Rai4 (che peraltro dura quanto Sanremo) e The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese su RaiMovie con un Leonardo DiCaprio strepitoso e che – forse non a caso – contiene un po' di musica italiana (Gloria di Umberto Tozzi). Rai5 propone il film The Lady in The Van (storia vera con le divina Maggie Smith), RaiPremium il film tv Una stella per il ballo.

I programmi Mediaset di martedì 2 marzo 2021

Veniamo quindi alla programmazione Mediaset. Canale5 non rischia e propone una commedia corale all'italiana: La vita è una cosa meravigliosa, firmato da Carlo Vanzina, con un super cast che comprende il compianto Gigi Proietti, Vincenzo Salemme, Nancy Brilli, Maurizio Mattioli, Enrico Brignano e Luisa Ranieri. Su Italia1 va in onda lo speciale Le Iene presentano Un anno di Covid, condotto dall’inviato Gaetano Pecoraro e dedicato alla Sanità italiana. Rete4 propone l'approfondimento "urlato" di Mario Giordano in Sempre più Fuori dal Coro: si parlerà di Covid e del governo Draghi con gli ospiti Vittorio Feltri, Iva Zanicchi (l'Aquila di Ligonchio si perde così Sanremo!) e Hoara Borselli. C'è tanto cinema sulle altre reti del Biscione: sul 20 il peplum all'americana Troy, poco omerico ma adorabilmente trash (per chi preferisce i muscoli di Brad Pitt ad Amadeus, Fiorello e Achille Lauro), su Iris il western (con Elvis Presley!) Un uomo chiamato Charro, su Cine34 il romantico L’amore ritrovato con la coppia Stefano Accorsi – Maya Sansa, su Mediaset Italia2 lo spassoso Scuola di Polizia 7: Missione a Mosca. Repliche su La5 con il Grande Fratello Vip e MediasetExtra con La Pupa e Il Secchione e Viceversa. C'è spazio per il documentario, con Terre estreme su Focus, e la serialità tv, con Whiskey Cavalier su TopCrime.

I programmi delle altre reti di martedì 2 marzo 2021

Anche La7 propone il classico dibattito politico con un nuovo appuntamento con Giovanni Floris e Di Martedì. TV8 trasmette il film Il mistero di Ragnarok: dimenticate il Thor della Marvel, qui andiamo alle radici archeologiche delle leggende norrene, con un film fantasy prodotto in Norvegia. Ai gorgheggi dell'Ariston preferite una bella dose di action? Allora fa al caso vostro Chaos, film di rapina con Jason Statham in onda su Nove. Tre uomini e una pecora è invece una divertente commedia british trasmessa su Cielo, mentre RealTime, propone il Docu-Reality Primo Appuntamento. Paramount Network propone lo scatenatissimo e splatter Dal tramonto all'alba, Spike la serie tv Il giovane Ispettore Morse.