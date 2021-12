“Non posso vedere mio figlio a Natale”, il dramma di Aida Yespica a modella ha confessato che non potrà trascorrere le feste natalizie insieme al suo amato figlio Aron: ecco perché.

Aida Yespica avrà un Natale sicuramente non completamente felice. La modella ha confessato che non potrà trascorrere le feste natalizie insieme al suo amato figlio Aron, che da tempo vive a Miami con suo padre, l'ex compagno di Aida Yespica, l'ex calciatore di Inter e Parma Matteo Ferrari.

La rivelazione di Aida Yespica

C'entra la burocrazia che si è frapposta tra Aida Yespica e suo figlio Aron, che non vede da più di due anni. Il piccolo, nato dalla relazione che la showgirl ha avuto con il calciatore di Inter, Parma, Genoa, Roma, Besiktas e Montreal Impact, vive in America a Miami proprio con il padre. In questi due anni la bloccano le limitazioni e le restrizioni da coronavirus, come ha rivelato in una intervista a "Nuovo".

Sono venezuelana per poter entrare in America ho bisogno del visto. E mi hanno detto che per poterlo ottenere dovrò aspettare il marzo del prossimo anno. Dopo una truffa subita che mi ha lasciata senza soldi ho deciso insieme al padre che sarebbe stato meglio farlo vivere a Miami, dove avrebbe continuato a frequentare scuole internazionali. Ho scelto il meglio per lui, per garantirgli un futuro.

La vita privata di Aida Yespica

Aida Yespica è stata fidanzata dal 2007 al 2009 con il calciatore Matteo Ferrari. In quel biennio, è nato Aron: era il 27 novembre 2008. Subito dopo la nascita di Aron, Aida Yespica ha sofferto di depressione post-partum. Come ha spiegato anche nel corso di questi anni, la sua carriera subì un forte danno proprio a causa di questa depressione. Nel 2012, però, ha sposato Leonardo Gonzales, un avvocato venezuelano, ma il matrimonio è naufragato dopo pochi mesi. Successivamente, si è fidanzata con l'esperto della finanza Roger Jenkins, dal quale si è lasciata nel 2016. Dulcis in fundo, nel 2020, durante un programma televisivo, ha fatto coming out riportando di essere stata fidanzata con una donna famosa, senza tuttavia rivelarne l'identità. Oggi avrebbe un nuovo fidanzato: il veneto Mirco Maschio.