Su Canale5 C’è Posta per Te sbanca di nuovo tutto con 6.171.000 spettatori per uno share del 30.3%, confermandosi leader della prima serata del sabato e portando Mediaset a splendere nei palinsesti televisivi del weekend. Decisamente meno di quanto ci si aspettasse per Patty Pravo e il suo A Grande Richiesta – Minaccia Bionda che ha chiuso con soli 1.893.000 spettatori pari all’8.3% di share. Non c'è gara tra Canale 5 e Rai 1 il sabato sera, così come non c'è n'è quando la rete ammiraglia caccia una delle sue nuove fiction o mini serie, ognuna conta su uno zoccolo duro che spinge e sostiene, in particolare quando si tratta degli show di Maria De Filippi.

Le storie di C'è posta per te e gli ospiti

Ieri sera ospiti Stefano De Martino e Renato Zero, entrambi complici in storie strappalacrime. La prima, che ha visto come regalo l'ex ballerino di Amici, ha riguardato la consegna a una moglie speciale, da anni dedita a un marito ciclicamente disoccupato. Stefano ha colto l'occasione per ricordare suo padre, disperato ai tempi in cui lui fece l'ingresso nel famoso talent perché incapace di fornirgli l'appoggio economico necessario per avviare il suo futuro. La seconda invece ha omaggiato due ‘nonni belli', come li hanno definiti le nipoti, mittenti della posta perché grate per la forza avuta dopo la morte della loro madre. Renato Zero ha spiegato di capire meglio tutto da quando è a sua volta nonno, depositario dei sogni del suo nipotino e responsabile del suo equilibrio soprattutto emotivo.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai2 F.B.I. ha chiuso con 1.340.000 spettatori per uno share del 5.1% e Blue Bloods con 1.410.000 spettatori per uno share del 5.5%. Su Italia1 invece i Minions hanno divertito 1.531.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Rai3 Confusi e felici ha totalizzato 1.391.000 spettatori per il 6% di share. Su Rete4 Chi trova un amico trova un tesoro ha ottenuto l'attenzione di 1.180.000 spettatori per uno share del 5%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha chiuso la prima serata con 621.000 spettatori per il 2.8% mentre Tv8 Fragranza d’amore con 318.000 spettatori per l'1.3%.