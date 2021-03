Tanti sono i libri che in questi anni hanno visto realizzata la loro trasposizione cinematografica o televisiva, tanti sono i titoli che hanno amplificato il successo dell'opera scritta diventando dei veri e propri cult; non è detto che la stessa sorte non possa toccare anche ad un best seller come "Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino". Si tratta di uno dei libri più noti dei primi Anni Ottanta, è stato pubblicato esattamente nel 1978, diventando nell'immediato un caso letterario, visto il successo da cui fu subito raggiunto. Adesso, l'opera dei giornalisti K. Hermann e H. Rieck che ripercorre le memorie di Christiane Vera Felscherinow, autrice anche lei del libro, è diventata una serie tv, che sarà disponibile a partire dal prossimo mese di maggio su Amazon Prime Video, dopo il lancio in Germania del mese scorso.

La trama del libro diventa attuale

La serie è stata scritta da Annette Hess e diretta da Philipp Kadelbach che reinterpretano in una chiave nuova e moderna la storia di Christiane Vera Felscherinow e dei suoi amici della loro dipendenza dalle droghe, in seguito alla quale sono scivolati in un baratro mercificando il proprio corpo per soddisfare i loro bisogni. Il libro fu spiazzante per un'intera generazione, che mai aveva visto così da vicino a cosa portasse entrare nel vortice degli stupefacenti. Nella serie i protagonisti sono sei adolescenti, che provano ad affermarsi lasciandosi alle spalle tutti coloro che rappresentano un ostacolo, dalla scuola ai genitori a chiunque non riesca a stargli accanto. I ragazzi, quindi, vivono avidamente ogni notte a Berlino, lasciandosi andare ad ogni tipo di eccesso, finché non si rendono conto che questo comportamento può portare solo alla distruzione. Nel commentare il lavoro svolto sulla serie, la responsabile dei contenuti di Amazon Studios per l'Europa, Georgia Brown, ha dichiarato:

Nel reinterpretare questa storia provocatoria, Constantin Television, Philip Kadelbach e Annette Hess hanno lavorato duramente per renderla rilevante per un pubblico contemporaneo pur mantenendo l'essenza originale del libro e dei suoi personaggi. Sono felice che possiamo portare questa storia ai clienti Prime di molti paesi nel mondo

Il cast della serie

Nel cast sono tutti giovani attori ci sono Christiane interpretata da Jana McKinnon, Stella (Lena Urzendowsky), Babsi (Lea Drinda), Benno (Michelangelo Fortuzzi), Axel (Jeremias Meyer) e Michi (Bruno Alexander), a cui si affiancano anche volti già noti e che troviamo in altre serie televisive di successo. È il caso di Angelina Häntsch e Sebastian Urzendowsky che abbiamo visto in Babylon Berlin e interpretano i ruoli di Karin e Robert, i genitori di Christiane.