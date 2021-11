Nina Moric di nuovo innamorata, le prime foto social con il compagno Nina Moric ha trovato l’amore. Si tratta del chirurgo plastico Carlo Galatà, con il quale si è mostrata in alcune foto su Instagram. La modella e il 36enne siciliano pare si frequentino da più di un mese e non hanno timore nel mostrare la loro complicità anche sui social, sfatando così il mito di un possibile ritorno di fiamma con Fabrizio Corona.

A cura di Ilaria Costabile

Nina Moric ha trovato l'amore e non ha paura di mostrare la sua felicità anche sui social. La modella, infatti, è comparsa nelle storie, poi da lei condivise, del chirurgo plastico siciliano Carlo Galatà. I due si sono mostrati in atteggiamenti affettuosi che, però, fanno ben pensare che tra loro stia nascendo qualcosa di decisamente più intenso.

La storia tra Nina Moric e Carlo Galatà

Abbracciati e intenti a scambiarsi qualche coccola Nina Moric e Galatà si godono il paesaggio etneo, come dimostrano i video pubblicati sui social, dove si evince che i due abbiano trascorso un weekend tra la natura, concedendosi anche una cena elegante in compagnia di alcuni amici, probabilmente in occasione del ponte di Ognissanti. La modella, però, non aveva mai reso nota la sua frequentazione con il chirurgo 36enne, con il quale, quindi, si mostra per la prima volta a distanza di un mese dalla prima apparizione nelle sue stories Instagram, sfatando il mito di un possibile ritorno di fiamma con Fabrizio Corona, dopo le foto che erano state pubblicate dall'ex paparazzo e li vedevano d'amore e d'accordo, come non succedeva da tempo. Inoltre i due sono tornati anche a vivere insieme per il bene del figlio Carlos.

Chi è Carlo Galatà

Per quanto riguarda Carlo Galatà, senza dubbio è un volto nuovo al mondo dello spettacolo, ma non è escluso che, vista la sua attività, non sia entrato in contatto con personaggi famosi come dimostrano alcuni scatti che lo vedono in compagnia di Valeria Marini e Giovanni Ciacci. Poche sono le informazioni reperibili sul suo conto, ma si sa che lavora in una prestigiosa clinica estetica catanese e anche a Barcellona, come si evince dalla bio del suo profilo Instagram, seguito da più di 4mila persone. A quanto pare, quindi, la modella 45enne e il chirurgo siciliano si sono incontrati non troppo tempo fa, quando poi tra loro è scattato qualcosa in più che li ha portati a frequentarsi.