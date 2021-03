Non solo Giulia De Lellis (a Love Island): anche un'altra ex protagonista di Uomini e Donne sta per debuttare alla conduzione di un programma tv. Stiamo parlando di Nilufar Addati, che ha annunciato con un post social l'inizio del suo nuovo progetto: presenterà un programma intitolato L'arte in cucina, in onda su Sky.

Come vedere il programma di Nilufar Addati

Per vedere la Addati il pubblico dovrà attendere sino ad aprile 2021. Le registrazioni sono già iniziate, come spiega la modella italo-persiana su Instagram. Lo show racconta "storie di artisti, chef e passione": "Protagonisti del mondo dell'arte, della cucina e del vino si raccontano in un incontro fatto di ispirazione e contaminazione", recita la sinossi della trasmissione. Insomma, un prodotto sulla carta molto interessante, in onda su Gambero Rosso Channel.

Finalmente il giorno è arrivato! Condurrò L'arte in cucina su Gambero Rosso !

Oggi primo giorno di riprese! (che emozione)

Cercherò di portarvi con me nei backstage delle puntate!

Gireremo tante città italiane e incontreremo tanti personaggi interessanti. Poter parlare di cucina in un programma televisivo è un sogno che si realizza!

Da aprile sui canali 132 e 412 di Sky!

Ora vi lascio, corro a registrare!

Nilufar Addati dopo Uomini e Donne

Nilufar ha partecipato a Uomini e Donne nella stagione 2017/2018, prima come corteggiatrice di Mattia Marciano e quindi in qualità di tronista. La sua scelta è caduta su Giordano Mazzocchi, ma la loro frequentazione è naufragata dopo nove mesi. Hanno fatto comunque in tempo a partecipare a Temptation Island Vip (appena quattro mesi dopo l'uscita da UeD). Nonostante qualche momento di crisi ne sono usciti insieme, per poi decidere di separare le loro strade nel febbraio 2019. Nilufar, dopo le sue esperienze in tv, ha creato un brand di abbigliamento e oggi è pronta per una nuova avventura. La Addati ha sempre voluto fare la giornalista eno-gastronomica e il progetto di Gambero Rosso Channel le consente di realizzare questo desiderio, unendolo al sogno di condurre un programma in tv.