Nicolò De Devitiis durante la mattinata di martedì 8 giugno ha subito un'operazione al tallone d’Achille ed è ricoverato in una clinica a Genova. L'annuncio con un post sul suo profilo Instagram ha scatenato la reazione dei fan. Tra i messaggi anche quelli di Giulia Salemi, Elisabetta Gregoracci, Luca Abete, Jo Squillo, Vittorio Brumotti e Sandra Milo. La Iena di Italia 1, ancora sotto l'effetto dell'anestesia, con delle stories ha rassicurato sulle sue condizioni di salute, non perdendo la comicità che lo contraddistingue.

Nicolò e il suo buon umore anche in ospedale

Con un inglese confuso (a causa dell'intervento) Nicolò, imitando gli influencer e indicando il camice ospedaliero che indossava, ha esclamato: "The outfit of today is this. Con me c'è anche la mia first lady". Poi una serie di stories in cui con ironia ha raccontato il perché del ricovero: "Mi sono operato al piede e tra un po' di tempo sarò in piedi". Riferendosi a un casting mostrato nella trasmissione "Mai dire Grande Fratello" ha detto: "Mi sono operato al tallone da Killer perché sono un tipo accollativo".

Con lui anche la fidanzata Veronica Ruggeri

In ospedale con l’inviato delle Iene anche la sua inseparabile fidanzata Veronica Ruggeri. Come lui inviata del programma di Italia 1 e che è presente in tutte le foto del post Instagram in cui ha dato l'annuncio dell'operazione ai follower. “Tutto bene – ha scritto Nicolò sotto al post– stamattina ho subito una piccola operazione al tendine d’Achille. Presto sarò pronto per tornare ai concerti”. La compagna nella vita e sullo schermo della Iena, in alcune stories sul suo profilo personale (in cui si è mostrata nuovamente in compagnia del fidanzato convalescente) ha detto: "Nico ha fatto un'operazione al piede ed è più scemo di prima. Dopo l'anestesia parla più del solito. E non che prima parlasse poco".

La relazione tra Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis

Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis stanno insieme dal 2019, da quando furono visti insieme il 6 luglio a Roma in occasione del concerto di Gazzelle. I due inviati delle Iene si sono innamorati e fidanzati dopo la fine delle rispettive storie. Nicolò era impegnato con Eleonora Pedron, mentre Veronica era fidanzata con Stefano Corti.