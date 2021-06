Martedì 8 giugno, in onda su Canale5 la seconda puntata di New Amsterdam 3 con Ryan Eggold nel ruolo di Max Goodwin. Gli spettatori avranno modo di vedere il quarto, il quinto e il sesto episodio, intitolati rispettivamente "Quello di cui ho bisogno", "Sangue, sudore e lacrime" e "Un problema da affrontare". Tutte le anticipazioni della trama dei nuovi episodi, che è possibile vedere su Canale5 alle ore 21:20 di martedì 8 giugno o in streaming su MediasetPlay.

Anticipazioni seconda puntata dell'8 giugno 2021

Le anticipazioni della seconda puntata di New Amsterdam, in onda martedì 8 giugno dalle ore 21:20 alle ore 00:15. Nell'episodio 4, intitolato Quello di cui ho bisogno, il dottor Reynolds fa molta fatica a riuscire a ritrovare una sua dimensione e il giusto spazio al New Amsterdam. Intanto, Max Goodwin decide di fare un viaggio. Raggiunge la casa dei suoceri in Connecticut. Va a prendere Luna, ma ha un'amara sorpresa. Luna fatica a ricordarsi di lui. Alle ore 22:20, poi, ha inizio l'Episodio 5, intitolato Sangue, sudore e lacrime. Max si prodiga per la raccolta di sangue.

Max Goodwin contro il razzismo

Nel quinto episodio, Max Goodwin si rende conto che l'ospedale è a corto di sangue. Molti malati ne hanno bisogno e così, Max si prodiga subito per trovare una soluzione al problema. Organizza una raccolta fondi, perché crede nella generosità e nell'altruismo delle persone e dunque, si aspetta un gran numero di donatori. Tuttavia, attuare il suo piano si rivelerà molto difficile. Alle ore 23:20, infine, andrà in onda l'ultimo episodio della serata. Nell'episodio 6, intitolato Un problema da affrontare, Max Goodwin si rende conto che la piaga del razzismo affligge anche l'ospedale. Non ha intenzione di starsene a guardare e trova un modo per cambiare le cose. Intanto, Helen chiede alla nipote Mina di raggiungerla a New York.