Non una grande notizia per gli amanti del trittico divano-coperta-Netflix: la piattaforma streaming sta infatti eseguendo dei test per limitare la condivisione della password degli account. Sono in molti, infatti, ad utilizzare Netflix condividendo l'account con altre persone che non abitano sotto lo stesso tetto, così da risparmiare sulla quota mensile e a quanto pare l'azienda si starebbe organizzando per limitare il fenomeno, che comporta perdite ingenti.

Cosa cambia per gli abbonati

Stando a quanto riportato da Gamma Wire, da diverse ore alcuni utenti della piattaforma hanno visto comparire sulla schermata di accesso il messaggio di accompagnamento della procedura recita testualmente: “Se non vivi con il proprietario dell’account, hai bisogno di un tuo account per continuare a guardare.” Per effettuare l’accesso su Netflix è infatti richiesto dalla piattaforma di inserire un codice di verifica che confermerà siate davvero proprietari dell’account. In caso contrario si potrà attivare un account gratuito provvisorio della durata di un mese, opzione che Netflix aveva disattivato lo scorso anno e il cui reinserimento farebbe parte della strategia per evitare questa forma di "evasione".

Netflix conferma il test in corso

L'indiscrezione, nata da una serie di screen pubblicati su Twitter e altre piattaforme social da vari utenti che si sono trovati davanti al messaggio, è stata confermata proprio da Netflix, che al The Hollywood Reporter ha parlato di un test in corso che sta interessando un numero ancora ridotto di utenti. D'altronde va specificato che la fruizione personale dell'account venga specificata anche nella fase di sottoscrizione a Netflix, durante la quale si legge il messaggio: “l’uso è personale e non commerciale, e può essere condiviso solo con individui che si trovano nella stessa abitazione”.