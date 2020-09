La consueta sfida degli ascolti tv della prima serata si fa sempre più interessante. Con il ritorno del Grande Fratello Vip e la ripresa delle fiction Rai, le due punte di diamante delle rispettive emittenti tornano a contendersi il primato del pubblico. Nella serata di lunedì 28 settembre, però, ad avere la meglio è stata la seconda stagione di "Nero a metà", la fiction con Claudio Amendola che ha riscosso al suo esordio lo scorso anno un discreto successi e si dimostra ancora in grado di attirare il pubblico sfiorando i 5 milioni di telespettatori. Rimonta significativa anche per il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che in media conquista più di tre milioni, innalzandosi rispetto alle scorse puntate.

Ascolti tv lunedì 28 settembre 2020

Nella serata di ieri, lunedì 28 settembre 2020, su Rai1 la fiction in prima visione Nero a Metà 2 ha conquistato l'attenzione di ben 4.862.000 spettatori pari al 19.21% di share, nel primo episodio, e 4.524.000 spettatori pari al 21.75%, nel secondo episodio. Su Canale 5 – dalle 21.52 all’1.10 – Grande fratello Vip 5 è stato visto da 3.130.000 spettatori con uno share del 19.76% (presentazione di 1 minuto e 14 secondi: 4.051.000 – 15.55%; GF Vip Night della durata di 8 minuti: 1.376.000 – 29.01%). Su Rai2 l’ultima puntata di Boss in Incognito è stata la scelta di 1.484.000 spettatori guadagnando uno share del 6.17% . Su Italia 1 The Foreigner ha intrattenuto 1.463.000 spettatori ovvero uno share di 6.36%. Su Rai3 Presa Diretta è stato visto da 1.529.000 spettatori pari ad uno share del 6.35%. Su Rete4 Quarta Repubblica è la scelta di 863.000 spettatori con il 4.83% di share. Su La7 Sette Anni in Tibet ha registrato 469.000 spettatori registrando uno share del 2.28%. Su Tv8 Gomorra 3 guadagna 639.000 spettatori con il 2.7%.