‘Ndrangheta World Wide Mafia, la nuova docuserie Disney+ racconta la lotta contro criminalità calabrese Disney+, in collaborazione con l’italiana IBC Movie, ha annunciato la produzione della prima docuserie sulla ‘ndrangheta: ‘Ndrangheta, World Wide Mafia. L’inedito progetto racconterà in quattro episodi la complessa organizzazione criminale calabrese attraverso le indagini del procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri.

A cura di Elisabetta Murina

La prima docuserie che racconta la ‘Ndrangheta in Italia. Si chiama ‘Ndrangheta World Wide Mafia e sarà prodotta da Disney+ in collaborazione con l'italiana IBC Movie (già produttrice de Il Traditore di Marco Bellocchio). L'inedito progetto racconterà in quattro episodi la complessa e segreta organizzazione criminale calabrese, basandosi su fatti realmente accaduti. Gli spettatori si addentreranno in un racconto senza precedenti di un fenomeno ormai mondiale, realizzato attraverso personaggi contrapposti.

‘Ndrangheta World Wide Mafia, la trama

La docuserie crime sarà divisa in 4 episodi e avrà come filo conduttore la battaglia contro la ‘ndrangheta portata avanti da Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro. Lui sarà uno degli elementi portanti del racconto: gli spettatori scopriranno la sua storia personale (ha ricevuto diverse minacce di morte e da più di trent'anni vive sotto scorta) e lo seguiranno nella sua indagine che coinvolge servizi segreti, polizia, militari e forze speciali. Si racconterà anche lo storico maxi processo contro più di 350 imputati, aperto a Lamezia Terme nel gennaio 2021, di cui Gratteri è stato alla guida. Attraverso il suo occhio investigativo e i suoi collaboratori, il pubblico potrà conoscere la complessa realtà dell'organizzazione criminale nata in Calabria, una delle regioni più povere d'Italia, e diventata un pericolo mondiale.

Il cast di ‘Ndrangheta World Wide Mafia

Oggi (1 ottobre), Disney+ ha annunciato la produzione della prima docuserie sulla ‘ndrangheta, in collaborazione con la società italiana IBC Movie. Non si hanno ancora informazioni sul cast nè sulla data di uscita in Italia e nel resto del mondo. Quel che si sa, finora, è che i personaggi di ‘Ndrangheta World Wide Mafia rappresenteranno i due lati contrapposti della lotta all'organizzazione criminale calabrese: da una parte la giustizia e dall'altra il clan. Uno scontro senza fine, diretto dai francesi Jacques Charmelot e Francois Chayè e scritto insieme a Giovanni Filippetto e Michela Gallio, che arriverà per la prima volta sul piccolo schermo.