Natalia Paragoni concorrente al Grande Fratello Vip, la verità dell’influencer Natalia Paragoni fa chiarezza sull’ipotesi della sua partecipazione al prossimo GFVip. Dopo l’esperienza di Andrea Zelletta nella casa che Natalia ha vissuto molto intensamente, l’influencer non ha nessuna intenzione di replicare un periodo di distanza dalla sua dolce metà. Ma con la scelta di rifiutare la proposta di partecipare al reality non centra solo la sua vita privata: “Non rientra nei miei obiettivi, amo l’avventura, parteciperei a Pechino Express o a L’Isola dei Famosi”.

A cura di Giulia Turco

Natalia Paragoni non parteciperà al prossimo Grande Fratello Vip. L'influencer fidanzata con Andrea Zelletta ha vissuto molto intensamente la lontananza dalla sua dolce metà, mentre lui era nella casa, e non ha nessuna intenzione di replicare l'esperienza. Non centrano solo motivi legati alla sua vita privata, ma la scelta di rifiutare la proposta che è arrivata da parte della produzione è legata anche alla volontà di dare un taglio diverso alla sua immagine professionale. "Quando sono stata al Grande Fratello Vip gli autori mi hanno chiesto se io volessi partecipare. La mia risposta però è sempre stata negativa. Non rientra tra i miei obiettivi", ha raccontato a Super Guida Tv.

Cosa farà ora Natalia Paragoni

Al momento Natalia, reduce dall'uscita del suo libro autobiografico, si sta dedicando alla sua attività di beauty influencer: "Avevo paura del giudizio degli altri. Poi però ho deciso di condividere la mia storia con le persone per far conoscere una Natalia diversa dimostrando che non sono solo una beauty influencer". GFVip a parte, non esclude un futuro nel mondo della tv, qualora ricevesse una proposta in linea con il suo profilo, come la conduzione di un format televisivo incentrato sul make up. In quanto ai reality: "Sono una persona che ama l'avventura. Probabilmente parteciperei a Pechino Express o a L'Isola dei Famosi", ha spiegato.

La verità sul matrimonio in vista con Andrea Zelletta

L'amore di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta procede a gonfie vele, ma per il momento non si parla di fiori d'arancio. Niente matrimonio in vista, contrariamente a quanto vorrebbe il gossip. A lanciare l'ultima delle indiscrezioni sulla vita privata della coppia è stato Amedeo Venza che su Instagram ha fatto sapere: "Andrea e Natalia si sposano! Fonti vicinissime alla coppia fanno sapere che i due dovrebbero sposarsi nel 2022". Pronta la reazione di Natalia Paragoni che ai suoi follower ha smentito: "Ma dove le trovate queste false news?". Lei e Zelletta convivono ormai da due anni, il loro amore è consolidato e hanno progetti di vita in comune, ma non hanno alcuna fretta sulle nozze: "Preferiamo vivere alla giornata senza pensare troppo al futuro", aveva fatto sapere l'ex gieffino a Superguidatv.