Questa sera, martedì 6 luglio in seconda serata alle 23.45 su Rai2, verrà trasmessa la premiazione di Musicultura, la rassegna musicale dedicata alle nuove proposte del cantautorato italiano, condotta da Veronica Maya ed Enrico Ruggeri dallo Sferisterio di Macerata, dove ogni anno ha luogo il Festival. Per la 23esima edizione non mancheranno le esibizioni di artisti noti nel panorama musicale italiano come La Rappresentante di Lista, Ermal Meta, i Subsonica e tanti altri.

I talenti che ambiscono alla vittoria

Arrivato alla 23esima edizione, Musicultura si conferma un evento significativo per diffondere la musica di talenti emergenti che si esibiscono superando varie selezioni, nelle quali fanno conoscere i loro brani, giudicati poi da personaggi noti del mondo della musica e dello spettacolo. Per questa edizione i cantautori che sono stati selezionati e che, quindi, si contendono il titolo di vincitore della rassegna sono Caravaggio (Latina) con il brano Le cose che abbiamo amato davvero, Lorenzo Lepore (Roma) con Futuro, Mille (Velletri, RM) con La radio; e The Jab (Ivrea, TO) con Giovani favolosi. Per conoscere, quindi, chi rientrerà tra le migliori proposte del cantautorato di quest'anno, la serata di premiazione sarà trasmessa in televisione su Rai2, dove Enrico Ruggeri e Veronica Maya accompagneranno i giovani talenti nelle ultime esibizioni, intervallate da quelle di ospiti noti, a quelli già citati si aggiungono: Irene Grandi, Ron, Michele D’Andrea, Gianmaria Coccoluto, Luciano Ganci. Durante la serata, poi, è previsto un omaggio a due grandi nomi della musica italiana scomparsi di recente: Milva e Franco Battiato.

Chi selezionerà i brani

Quest'anno la selezione dei brani è stata affidata ad una giuria variegata che comprende esponenti della musica e dello spettacolo in senso ampio, ecco i loro nomi che compongono il Comitato Artistico di Garanzia di questa 23esima edizione: Francesca Archibugi, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Brunori Sas, Luca Carboni, Alessandro Carrera, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Teresa De Sio, Niccolò Fabi, Frankie hi-nrg mc, Giorgia, Dacia Maraini, Gino Paoli, Antonio Rezza, Vasco Rossi, Ron, Enrico Ruggeri, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Sandro Veronesi e Riccardo Zanotti.