Brutte notizie per le fan di Can Yaman, che dovranno rinunciare alla loro dose quotidiana dell'attore turco. A partire da lunedì 5 luglio, infatti, Mr. Wrong – Lezioni d'amore non va più in onda al pomeriggio alle ore 14.45. Come conferma al momento la guida ufficiale di Mediaset, al suo posto viene inserita un'altra soap opera turca, Brave and Beautiful. Canale 5 porta ancora una volta in Italia un prodotto del Bosforo, scegliendo di interrompere la programmazione in daytime di Mr. Wrong all'episodio 33. Resta invece invariata la collocazione dell'altra produzione seriale Love is in the Air, sempre in onda ogni giorno dalle 15.35. Strana la cancellazione della soap, che nel daytime ha riscosso un buon 15-16% di share.

Mr Wrong resta in prima serata, ma cambia giorno

Non c'è da disperarsi però. La soap con Can Yaman (che nella versione italiana dura in tutto 42 puntate di 45 minuti, mentre in Turchia ne sono andate in onda 14 da 130 minuti l'una) non viene lasciata in sospeso, perché continua infatti a essere trasmessa in prima serata. Attenzione, però: dopo la puntata di lunedì 28 giugno, Mr. Wrong cambia giorno e slitta al martedì in prime time, dal 6 luglio. Deve lasciare il posto a Temptation Island, che a sua volta parte mercoledì 30 giugno ma poi si sposta al lunedì per le restanti puntate.

Brave and Beautiful, la nuova soap dalla Turchia

Brave and Beautiful (da non confondere con la quasi omonima Beautiful che in originale si intitola The Bold and the Beautiful) è ancora una volta una storia di sentimenti ma con toni da thriller, in una Turchia profondamente moderna e occidentalizzata. La protagonista è infatti un'imprenditrice di successo, di nome Sühan. Il suo controcanto maschile è Cesur, che torna in un paesino nei pressi di Istanbul con l'obiettivo di vendicare il padre. Il giovane, però, si innamora proprio della figlia dell'uomo che considera responsabile della sua morte, ovvero Sühan. In Turchia il serial è andato in onda nel 2016-17 e i protagonisti sono Kıvanç Tatlıtuğ (che ricorda un po' Yaman) e Tuba Büyüküstün: quest'ultima è apparsa pure in Rosso Istanbul di Ferzan Özpetek.