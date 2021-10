Morto Ravil Isyanov, la star di NCIS Los Angeles aveva 59 anni È morto all’età di 59 anni l’attore Rasil Isyanov, noto per essere stato uno dei protagonisti di NCIS:Los Angeles, in cui interpretava il mafioso russo Anatolii Kirkin. Da tempo combatteva contro il cancro, diagnosticatogli quando già lavorava nel noto sceneggiato tv. In anni di carriera ha preso parte a diversi programmi e film.

A cura di Ilaria Costabile

È morto all'età di 59 anni l'attore Ravil Isyanov, noto per essere stato uno dei protagonisti di NCIS:Los Angeles, nel ruolo del mafioso russo Anatolii Kirkin, e per aver preso parte ad altri programmi televisivi . La conferma del decesso avvenuta il 29 settembre è arrivata da parte del suo agente che ha rilasciato alcune dichiarazioni alla testata People. All'attore era stato diagnosticato da tempo un cancro. L'attore ha lasciato la moglie Erika, la figlia Gulya, il genero Marios e i nipoti Cassandra e Nikita

Le parole dell'agente

Il suo agente e produttore cinematografico, Frederick Levy, raggiunto da People ha dichiarato: "Ravil era unico nel suo genere. Era un vero gentiluomo, estremamente generoso e incredibilmente talentuoso". In merito alle sue condizioni di salute, si era premurato di far sapere ai produttori con cui stava lavorando che avrebbero potuto cancellare il suo personaggio: "Sapeva che il suo futuro sembrava tetro a causa del cancro e lo aveva fatto sapere ai produttori, sarebbe stato bello se avesse dato al suo personaggio un saluto adeguato".

La carriera di Rasil Isyanov

Rasil Isyanov aveva studiato regia al Perm Institute of Culture, dopo essersi diplomato nel 1980. Ma dopo poco fu costretto a lasciare il programma della scuola per adempiere al servizio militare imposto all'areonautica sovietica. Finito questo periodo riprese la sua passione per la recitazione e, infatti, dopo due anni di lavoro in un teatro piuttosto conosciuto di Mosca entrò alla Moscow Arts Theatre School nel 1986. Negli Anni Novanta è arrivato a Los Angeles e da quel momento è iniziata la sua carriera tra cinema e tv. Oltre al ruolo in NCIS, infatti, ha preso parte a show come The Last Ship, The Americans e Agents of SHIELD. Ha recitato in film come Transformers: Dark of the Moon e Defiance, tra i suoi ultimi progetti, inoltre, c'erano 25 Cents Per Minute anche il biopic su Marilyn Monroe: Blonde, in cui interpreta Billy Wilder al fianco dell'attrice Ana De Armas.