È morto Mario Santonastaso, attore, musicista e cabarettista noto per aver dato vita a un fortunato duo insieme al fratello Pippo e anche per aver suonato come chitarrista del gruppo beat I Ricercati, gruppo musicale che ebbe una certa notorietà negli anni Sessanta. Mario Santonastaso si è spento a Bologna l'8 gennaio, aveva 83 anni. La notizia del suo decesso si è diffusa solo la mattina del giorno successivo.

La sua carriera è segnata proprio dalla collaborazione artistica familiare, che gli ha permesso di essere un personaggio molto in vista soprattutto nel decennio degli anni Settanta, decennio durante il quale arriva la popolarità televisiva proprio grazie al duo comico dei Santonastaso che aveva creato insieme al fratello. Pippo era il comico dalle pronunciate capacità mimiche (celebre anche per aver preso parte a molti film in quegli anni, tra cui Asso con Adriano Celentano), mentre Mario lo supportava proprio con la chitarra, accompagnandolo musicalmente. Il debutto in televisione dei due risale al 1970 nel programma televisivo di Marcello Marchesi Ti piace la mia faccia?, cui seguiranno diverse partecipazioni negli anni successivi a Per un gradino in più e Chi è di scena?, per poi ottenere un programma tutto loro dal titolo Uno + Uno = Duo.

Partecipazioni, queste, che danno al duo la possibilità di avere grande visibilità negli anni Settanta, partecipando a molti spettacoli di prima serata su Rai1. Tra i programmi ai quali prendono parte ci sono Domenica In e Gran Canal di Corrado. La loro comicità finisce per lasciare il segno nell'era del Derby, il locale di Milano che è stato fucina di tantissimi personaggi che hanno poi lasciato il segno sulla galassia italiana. In questo grande immaginario, infatti, i Santonastaso vengono affiancati all'epopea di Cochi e Renato, Enzo Jannacci, i Gufi e tanti altri.