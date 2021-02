Si è spento all'età di 57 anni Marc Wilmore, storico sceneggiatore dei Simpson, noto anche per la sua carriera di scrittore. A darne la notizia è stato suo fratello, Larry Wilmore, anch'egli noto per essere uno dei comici del The Nightly Show, programma di intrattenimento in onda nella seconda serata sulla tv britannica. Lo sceneggiatore aveva contratto il Covid-19 e la malattia aveva aggravato le sue già precarie condizioni di salute.

La notizia della morte

L'annuncio della scomparsa di Marc Wilmore, come precedentemente accennato, è stato divulgato da suo fratello che ha lasciato ad un post su Twitter il dolore per la sua perdita, scrivendo: "Il mio adorato e dolce fratello, Marc Edward Wilmore, è morto la scorsa notte mentre combatteva contro il Covid e altre patologie che lo hanno fatto soffrire per molti anni. Mio fratello era un angelo gentile, il più gentile e divertente che abbia mai conosciuto. Ti amo fratellino". Un messaggio diretto con il quale ha voluto sottolineare il fatto che lo sceneggiatore combattesse già da tempo con la sua salute, sebbene non abbia mai reso nota la sua sofferenza.

La carriera da sceneggiatore

Marc Wilmore era nato a San Bernardino in California nel 1964 e aveva iniziato la sua carriera come scrittore di serie tv nel 1990. Inizialmente aveva collaborato scrivendo le sceneggiature di serie come In Living Color e con The Tonigh Show di Jay Leno. Successivamente, poi, si era unito al team dei Simpson, diventandone uno dei pilastri tra coloro che curavano le sceneggiature delle varie stagioni, sebbene la collaborazione con il cartone della Fox, fosse già terminata da diversi anni. Wilmore, infatti, è comparso in veste di scrittore e sceneggiatore per sette anni, dal 2002 al 2015, per poi dire addio al team di cui aveva fatto parte. Precisamente sono dodici gli episodi che portano la firma di Wilmore e che lo avevano portato anche alle nomination agli Emmy Awards. Ne ha collezionate almeno dieci, ma solo nel 2008 si è aggiudicato finalmente il premio.