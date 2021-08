Morto l’attore Jay Pickett, il decesso sul set a soli 60 anni Addio Jay Pickett, noto per il suo ruolo nella soap I giorni della nostra vita e per la partecipazione a Port Charles e General Hospital. L’attore è morto lo scorso venerdì sul set, mentre stava girando un film nello stato di Idaho. Aveva 60 anni e l’annuncio della morte è arrivato tramite il suo amico Jim Heffel, che sui social ha dato notizia del decesso dell’attore.

A cura di Andrea Parrella

L'attore Jay Pickett, "Ho perso un buon amico e la persona migliore del mondo – ha scritto Heffel – Jay Pickett ha deciso di terminare la sua corsa in paradiso. È morto in sella a un cavallo, pronto a partire nel film Treasure Valley. Se n'è andato come un vero cowboy". Jim Heffel prosegue aggiungendo: "Stava facendo ciò che ama: andare a cavallo e fare film. Ed era meraviglioso mentre lo faceva".

Ignote le cause della morte

Le cause della morte sono al momento sconosciute e non ci sono dettagli aggiuntivi rispetto a ciò che avrebbe potuto provocare il decesso di Jay Pickett. Gli stessi familiari e le persone a lui vicine non hanno rilasciato dichiarazioni in merito, ma è presumibile che nelle prossime ore emergeranno altri dettagli.

La carriera di Pickett

Nato nel febbraio del 1961 nello Stato di Washington, Jay Harris Pickett è cresciuto a Caldwell, nell'Idaho. Dopo gli studi alla Boise State University, ha iniziato a prendere parte ad alcuni show televisivi negli anni '80. Titoli come China Beach, Mr. Belvedere, Jake and the fatman e ancora Matlock. Tra i ruoli principali della sua carriera quello del paramedico e insegnante Frank Scanlon nella serie ABC Port Charles, in onda dal 1997 al 2003. È stato inoltre David Harper nella serie General Hospital dl 2007 al 2008.

Oltre alla carriera da attore, Jay Pickett è stato sceneggiatore, interprete e produttore per film come il western Soda Spring, oltre ad avere avuto ruoli in serie molto note come Dexter, The Mentalist, NCIS: Los Angeles, Rosewood e Queen Sugar.