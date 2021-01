Lutto nel mondo teatrale e non solo: è morto Alberto Terrani. Attore e regista, molto attivo sul palcoscenico ma anche volto di alcuni film e diversi sceneggiati Rai, si è spento a Padova, all'età di 85 anni. Era anche docente al Teatro Stabile del Veneto nonché vedovo del soprano Lucia Valentini Terrani. Tra i tanti che lo stanno ricordando, anche la cantante Rita Pavone (in basso il post). Queste le parole dell'assessore alla Cultura della Regione Veneto, Cristiano Corazzari:

Oggi si è aperto un vuoto incolmabile nella storia del teatro e della cultura in generale, non solo per il Veneto, ma per tutta Italia. Terrani non è stato solo un grande attore, ma una figura elevata e poliedrica. Nella sua attività ha interpretato Euripide, Shakespeare, autori contemporanei, sempre con uno straordinario successo, a dimostrazione di un'essenza artistica profonda e di un amore infinito per l'arte teatrale e per l'arte in generale. Con la moglie, la grande mezzosoprano Lucia Valentini, Terrani ha costituito uno straordinario binomio nella storia di quel variegato e affascinante mondo chiamato cultura.