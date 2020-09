È un giorno triste per Miriana Trevisan, la showgirl ha annunciato tramite un post su Instagram, riproposto anche nelle Stories, la dipartita di suo padre. Quello che si legge è un messaggio semplice, ma pieno di commozione e dolore, con il quale la conduttrice ha voluto rivolgere un ultimo pensiero ad una delle persone più importanti della sua vita, scrivendo: "Buon viaggio papà. Ti amo tanto. Grazie grazie grazie". Un post che è stato commentato dai suoi fan che non hanno esitato a mostrare la loro vicinanza in questo momento così delicato.

Il messaggio di Miriana Trevisan

Un momento difficile e che richiederà del tempo per poter essere affrontato appieno. La perdita di un genitore è un dolore intenso, che non sempre si riesce a condividere con chi si ha attorno, ma il noto volto tv ha voluto aprire il suo cuore pubblicando queste poche parole che hanno colpito nel profondo i suoi fan, i quali affettuosamente hanno scritto commenti carichi di vicinanza e affetto, tra cui compare anche il nome di Cristina Quaranta che con la showgirl aveva condiviso l'esperienza televisiva di Non è La Rai. Non si conoscono le cause della dipartita del padre della Trevisan, dal momento che la showgirl non aveva mai parlato pubblicamente di questioni riguardanti la sua famiglia e più strettamente la sua vita privata.

Non è arrivata una partecipazione tramite social da parte dell'ex marito, nonché padre di suo figlio, Pago, attualmente impegnato nella trasmissione di Tale e Quale Show, dove sta dimostrando il suo talento, riscuotendo anche il successo del pubblico. Senza dubbio, però, visto il rapporto così complice tra loro è possibile che il cantante abbia preferito manifestare la sua vicinanza alla donna con cui ha condiviso parte della sua vita, in forma privata. Intanto Miriana Trevisan, circondata dall'amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari, affronta con coraggio questo momento così delicato.