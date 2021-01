Una tragedia improvvisa ha colpito la conduttrice, attrice e scrittrice Alessandra Casella che sui social ha annunciato la scomparsa del marito. Una scomparsa improvvisa, come spiega nelle poche parole con cui ha condiviso l'evento. Il marito, infatti, è scomparso all'improvviso, a 54 anni a causa di un infarto. Lo dice lei stessa in un tweet: "Un infarto a 54 anni. Era l'amore della mia vita. Il padre di mia figlia. Il mio migliore amico".

La tv negli anni 90

Casella è stato un volto noto della tv e del Cinema degli anni 90, quando debuttò come comica ne La tv delle regazze, imitando, tra le altre cose Lilli Gruber, ma anche in "Ricomincio da due". Nel 1994 fu al fianco di Gianfranco De Laurentiis nella conduzione de La Domenica Sportiva, conducendo anche "A tutto volume", un programma dedicato ai libri in onda su Canale5, seguito poi da "Bravo chi legge" che era una striscia di presentazioni letterarie in onda su Rai2. L'attrice ha recitato anche in serie come Don Matteo.

L'amore per la letteratura e il Cinema

E non è un caso, visto che i assieme alla tv, ma anche al Cinema e al Teatro, dove è stata protagonista di libri sono la sua grande passione. Caselli, infatti, è fondatrice e direttrice editoriale di Booksweb Tv, una web Tv che parla di libri e letteratura, oltre ad aver tenuto una rubrica letteraria su Oggi per undici anni ed essere autrice di due libri, l'ultimo dei quali è "Un anno di Gloria", pubblicato da Salani, 2001. Al Cinema, come riporta Wikipedia, è stata protagonista de "Le finte bionde "di Vanzina, "Le comiche" di Neri Parenti, "Body Guards", "La bottega dell'orefice", recitando anche in "Il viaggio del terrore: la vera storia dell'Achille Lauro", "Tra due donne" di Alberto Ferrari e "Una vita da sogno", per la regia di Domenico Costanzo.

In aggiornamento