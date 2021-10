Morto il giornalista del Tg5 Gianluigi Gualtieri, l’addio del direttore Clemente Mimun Morto a 59 anni il conduttore del Tg5, che era anche caporedattore e che lavorava presso la testata sin dall’inizio della sua carriera. A dare notizia della morte, sopraggiunta dopo una lunga malattia, il direttore della testa Clemente Mimun, che lo ricorda come “un ottimo giornalista e un collega che faceva squadra come pochi”.

A cura di Andrea Parrella

Morto il giornalista Gianluigi Gualtieri, noto al pubblico del Tg5 per aver lavorato nella testata Mediaset sin dai suoi esordi di carriera ed essere divenuto un volto riconoscibile per il pubblico della rete. A darne l'annuncio, in questi minuti, sono i colleghi della sua redazione. "Se n’è andato il nostro Gianluigi Gualtieri, un bravo giornalista, un carissimo amico, era al Tg5 fin dagli esordi. Mi-ci-mancherà moltissimo", scrive il direttore del Tg5, Clemente Mimun, dando l'annuncio della scomparsa del collega.

La carriera di Gianluigi Gualtieri, al Tg5 sin dagli esordi

Gualtieri aveva 59 anni e lavorava nella redazione del Tg5 fin sin dal 1992, quando la testata era stata fondata. Nel telegiornale dell'ammiraglia Mediaset non occupava solo un ruolo in video come conduttore, aveva infatti il ruolo di caporedattore. La morte è sopraggiunta dopo una lunga malattia. Il direttore Mimun, parlando a LaPresse, ha ricordato il collega scomparso con il quale lavora ormai da anni: "È stato un ottimo giornalista e un collega che faceva squadra come pochi. Le sue doti? Capacità professionale, stile e gentilezza".+

Il ricordo di Gualtieri al Tg5

Come fa sapere TgCom24 in un articolo che ricorda e commemora il giornalista attraverso le condoglianze del direttore Paolo Liguori, Gianluigi Gualtieri lascia due figli. In questi minuti si stanno susseguendo molti messaggi di addio sulla pagina Facebook del giornalista, che per la verità aveva una presenza molto marginale sui vari e più popolari social network. La notizia della scomparsa di Gianluigi Gualtieri arriva pochi minuti prima dell'edizione della sera del Tg5, che con la conduttrice Cesara Buonamici ha ricordato il collega: "Il nostro collega Gianluigi Gualtieri ci ha lasciati oggi dopo una lunga malattia. Era un bravo giornalista, uomio per bene e carissimo amico. Alla sua famiglia va l'abbraccio di tutti noi".