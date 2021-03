Addio all'attore americano Henry Darrow, volto popolare del piccolo schermo: aveva recitato in tre diverse serie tv dedicate al personaggio di Zorro e, ancora prima, era stato protagonista del noto telefilm western Ai confini dell'Arizona. Darrow è morto domenica 14 marzo per cause naturali nella sua casa di Wilmington, nel North Carolina; aveva 87 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal suo ex addetto stampa Michael B. Druxman; era nato a New York City con il nome di Enrique Tomás Delgado Jiménez il 15 settembre 1933, da genitori portoricani.

La carriera di Henry Darrow

Curiosamente, è mancato nelle stesse ore di un altro caratterista di origine newyorchese la cui notizia della morte è uscita solo oggi, Yaphet Kotto. Darrow aveva una lunghissima carriera fatta di quasi 150 titoli, su grande e (soprattutto) piccolo schermo, specialmente in ruoli di personaggi latinoamericani. La sua filmografia parte dalle serie western degli anni 60, in cui si impone soprattutto grazie al personaggio di Manolito Montoya in Ai confini dell'Arizona. Ha impersonato anche Alex Montenez in Le pazze storie di Dick Van Dyke, il tenente Manuel ‘Manny' Quinlan in Harry O, Rafael Castillo in Santa Barbara (padre del protagonista Cruz), ruolo per cui vinse il Daytime Emmy, e il dottor Carlos Nunez in Beautiful. Tra i suoi film, The Hitcher – La lunga strada della paura.

I tre ruoli in Zorro

Il suo nome resta legato a quelli dei tanti adattamenti su Zorro. Nella serie animata della Cbs del 1981 Le nuove avventure di Zorro Darrow ha fornito la voce del protagonista mentre nella serie Cbs del 1983 Zorro and son ha interpretato un Don Diego de la Vega ormai anziano. Infine, ha impersonato Don Alejandro de la Vega, il padre di Don Diego, nella serie Zorro del 1990-93 con protagonista Duncan Regehr, andata in onda con un certo successo anche in Italia.