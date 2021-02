All'età di 85 anni è morto Allan Burns, uno dei leggendari sceneggiatori della televisione americana. Vincitore di ben sei Emmy e nominato all'Oscar, fu il co-creatore di “The Mary Tyler Moore Show”, tra le sitcom più popolari e amate di sempre. Burns è ricordato anche per "I mostri" e "Lou Grant". A Burns sopravvivono sua moglie Joan, i suoi figli Eric e Matt, e cinque nipoti.

Le reazioni

in foto: Lou Grant

"La sua singolare carriera di scrittore gli ha portato ogni riconoscimento immaginabile. Ma dovevi conoscerlo per apprezzare pienamente la sua rarità. Era semplicemente l'uomo migliore che abbia mai conosciuto. Una bellezza umana", ha scritto di lui James L. Brooks, che insieme a Burns ha creato “The Mary Tyler Moore Show”. Dai social arriva anche il commento di Ed Asner, il leggendario interprete di Lou Grant, personaggio nato proprio in "The Mary Tyler Moore Show" e poi protagonista dell'omonimo spin-off di cinque stagioni: “Sono così triste per la scomparsa di Allan Burns. Un brav'uomo come nessun altro, un amico e così incredibilmente talentuoso. Saluta la banda, Allan".

La carriera di Allan Burns

in foto: I mostri

Nato il 15 maggio 1935 a Baltimora, Burns ha iniziato a Hollywood lavorando nell'animazione per Jay Ward in spettacoli come "Rocky e Bullwinkle", "Dudley Do- Right" e "George o della giungla". Ha creato il personaggio di Cap'n Crunch per i cereali Quaker. In partnership con Chris Hayward, hanno creato le serie "I mostri" nel 1964 e "Mamma a quattro ruote" con Jerry Van Dyke, nel 1965. I due hanno lavorato poi alla sitcom "He & She", che ha fatto loro conquistare un Emmy Award per la migliore sceneggiatura comica nel 1968. Nel 1969, ha avviato il sodalizio con Brooks, con cui l'anno dopo ha sviluppato "The Mary Tyler Moore Show", con cinque Emmy vinti e due spin-off, "Lou Grant" e "Rhoda". Tra le altre cose, Burns ha lavorato anche nel cinema, scrivendo la sceneggiatura di film come “Una piccola storia d'amore”, che gli è valso una nomination all'Oscar, e "Il ritorno di Butch Cassidy e Kid" di Richard Lester. Ha anche diretto un film, "Soltanto tra amici" nel 1986, con Mary Tyler Moore, Ted Danson e Christine Lahti.