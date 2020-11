Morte di Stefano D’Orazio, il ricordo di Milly Carlucci e Paolo Belli

L’apertura di Ballando con le Stelle dedicata a Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh scomparso il 6 novembre. Milly Carlucci e Paolo Belli hanno dedicato alcuni istanti per un applauso al musicista morto per Covid: “Ci ha lasciati un amico che ci ha tenuto compagnia per 50 anni con della meravigliosa musica”.