Dramma nella televisione americana. È morta la sceneggiatrice Heidi Ferrer, nota per aver scritto alcuni episodi di Dawson's Creek e il film The Hottie & the Nottie del 2008, interpretato da Paris Hilton. La Ferrer è deceduta a soli 50 anni, in circostanze davvero drammatiche: è purtroppo morta suicida lo scorso 26 maggio dopo aver lottato per ben 13 mesi con quello che viene chiamato COVID-19 lungo. Il triste annuncio arriva dal marito Nick Guthe. Oltre a lui, la Ferrer ha lasciato il figlio Bexon. "Il lancinante dolore fisico e l'incapacità di dormire a causa del dolore hanno portato Heidi alla decisione che avrebbe preferito lasciare questo mondo alle sue condizioni prima che il suo stato peggiorasse ulteriormente", ha scritto sul suo blog Girl to Mom il marito.

La carriera di Heidi Ferrer

Nata in Kansas il 28 maggio 1970, Heidi Ferrer era arrivata a Los Angeles alla fine degli anni '80 per studiare recitazione all'American Academy of Dramatic Arts prima di dedicarsi alla sceneggiatura. Ha lavorato con i produttori Kevin Williamson e Julie Plec nel 1999 scrivendo due episodi della serie Dawson's Creek, celebre teen drama di culto con James Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams e Joshua Jackson (più precisamente le puntate "Guess Who's Coming to Dinner" e "Be Careful What You Wish For"). Inoltre, ha sceneggiato un episodio di Wasteland e e della serie di fantascienza Black Scorpion e il tv movie del 2008 Princess, con Nora Zehetner. Nel 2006 ha recitato nel film La prima volta di Niky.

Cos'è il Covid lungo

Il Long-Covid, Covid lungo o Lungo Covid è il nome utilizzato dai medici per definire la somma dei sintomi fisici, neurologici e psichiatrici che vengono riscontrati in alcuni dei pazienti, a distanza di mesi da quando hanno contratto il coronavirus. Tra questi, dolori muscolari e articolari, perdita di memoria, difficoltà di concentrazione e attenzione, disturbo post-traumatico, insonnia, emicrania, cambiamenti di umore.