Morta Polina Kochelenko, aveva partecipato a L’isola di Adamo ed Eva condotto da Vladimir Luxuria Il caso di Polina Kochelenko, l’educatrice cinofila e criminologa, trovata morta lo scorso 18 aprile in una roggia vicino Pavia, è stato affrontato anche nella puntata di mercoledì 6 ottobre di Chi l’ha visto. Qui è intervenuta anche Vladimir Luxuria che conobbe la ragazza quando partecipò al reality da lei condotto, ovvero “L’Isola di Adamo ed Eva”.

A cura di Ilaria Costabile

La notizia della tragica scomparsa dell'educatrice cinofila Polina Kochelenko, risale ormai all'aprile di quest'anno, quando la giovane è stata trovata senza vita in una roggia. Del caso, però, ne hanno parlato anche durante la trasmissione Chi l'ha visto?, in onda il mercoledì in prima serata, dove la madre della ragazza ha lanciato un appello, convinta si sia trattato di un omicidio e non di un incidente. A commentare la tragica fine di Polina è stata anche Vladimir Luxuria, che ha avuto modo di conoscerla quando partecipò al reality "L'isola di Adamo ed Eva", condotto su Deejay Tv proprio dal noto volto tv.

La morte di Polina e le parole di Vladimir Luxuria

Stando a quanto dichiarato dagli inquirenti, Polina Kochelenko sarebbe morta annegata per cercare di salvare i suoi amati cani, finiti nel canale in cui è stata trovata. Un'ipotesi confermata dall'esito dell'autopsia, secondo cui la ragazza è morta per annegamento. La madre, però, come ha dichiarato anche nello storico programma di Rai Tre, ritiene che si sia trattato di un omicidio e che, quindi, qualcuno l'abbia uccisa. La donna, infatti, chiede a chiunque sappia qualcosa di farsi avanti e di parlare, anche perché i cani della giovane non sono stati ritrovati e secondo l'investigatore privato ingaggiato dalla madre, ci sarebbero non poche lacune nella ricostruzione dei fatti. A riferire qualche dettaglio su Polina, dopo la tragica vicenda, ai microfoni di Federica Sciarelli è proprio Vladimir Luxuria che ricorda perfettamente le abilità atletiche della ragazza:

Polina era molto agile, la prima puntata cominciò con il suo Adamo che la aspettava sulla spiaggia e lei che raggiungeva l’isola a nuoto. Lei era molto abile nel nuoto, tant’è che quando lessi la notizia mi stupii del fatto che non fosse annegata in un mare in tempesta ma in una roggia.

Polina partecipò al reality L'isola di Adamo ed Eva

Il reality show, condotto da Vladimir Luxuria, è andato in onda nel 2015 e tratto da un format olandese. Si tratta di un dating show, ambientato in Croazia, dove un uomo e una donna hanno a disposizione del tempo da trascorrere su un'isola, dove si incontrano per la prima volta completamente svestiti e in questo modo inizia la loro conoscenza, per poi tornare alla normalità e decidere se continuare la conoscenza o meno.