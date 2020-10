Morta all'età di 77 anni l'attrice Conchata Ferrell. Il decesso risale al 12 ottobre 2020, avvenuto a causa di complicazioni sopraggiunte in seguito ad un arresto cardiaco. Conchata Ferrell è famosa al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo di Berta nella sitcom Due uomini e mezzo, prodotta dal 2003 al 2015 e trasmessa da CBS. La donna, stando a quanto si apprende in queste ore, si è spenta serenamente, circondata dalla sua famiglia, in un ospedale della California. Mesi fa Conchata Ferrell era stata colpita da un attacco cardiaco e da tempo si trovava ormai in una struttura per degenze a lungo termine. La donna era sposata con Arnie Anderson e avevano una figlia, Samantha.

Il ruolo in Due uomini e mezzo non è stato solo fatto di celebrità, ma le valse due nomination agli Emmy come Miglior attrice non protagonista in una serie comica, sia nel 2005 che nel 2007. Due candidature che erano seguite a una terza precedente, risalente al 1992 per la sua interpretazione di Susan Bloom in L.A. Law. Famose anche altre apparizioni sul piccolo schermo, tra cui quelle in serie come E.R. e Buffy l'ammazzavampiri.

Al lavoro in diversi prodotti televisivi Conchata Ferrell ha accompagnato una prolifica carriera come attrice teatrale e, allo stesso tempo, ha arricchito negli anni un lungo curriculum di apparizioni cinematografiche in film come Mystic Pizza, True Romance, Edward Mani di Forbice e Erin Brockovich.