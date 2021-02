Lutto per giudice di Italia's Got talent Joe Bastianich. È morta la nonna Erminia Matticchio, lo scorso 14 febbraio, che da poco aveva compito 100 anni. Lei e la sua famiglia avevano festeggiato il centenario della nonna con una festa a New York, Bastianich e gli altri nipoti erano molto legati a lei: "Nonna ti amo, mi mancherai tantissimo".

Joe Bastianich ricorda la nonna Erminia

L'annuncio arriva su Instagram da parte dello chef newyorkese. Non può fare a meno di sottolineare che la nonna è morta proprio nel giorno di San Valentino, la festa degli innamorati: "Era una nonna per tutti ed è mancata il giorno dell'amore". Erminia Matticchio aveva avuto un malore al cuore lo scorso 8 febbraio e da allora non si è più ripresa: "Ho deciso di condividere con voi questa triste notizia perché l'avete conosciuta anche voi attraverso i miei social", spiega. "Una vita piena per una donna di grande spirito e generosità", racconta Bastianich che su Instagram condivide alcuni teneri scatti in ricordo della donna.

Chi era Erminia Matticchio nonna di Joe Bastianich

Nata il 23 gennaio 1921, Erminia Matticchio era istriana, di Pola ed è stata una maestra elementare. Dopo il matrimonio con Vittorio Matticchio e la nascita dei figli Franco e Lidia (madre di Joe Bastianich), la coppia decide di tentare la fortuna in America negli anni '50. Il libro scritto dalla figlia Lidea racconta "il sogno americano", quando lei e la sua famiglia furono presi in carico dalla Catholic Chateries di New York. Quando più avanti Lidia iniziò a lavorare a pieno regime nei ristoranti della città, i figli Joe e Tanya sono stati accuditi da nonna Erminia. "Ora voglio dedicare tutto il mio tempo ai pochi giorni di vita che rimarranno a mia mamma", aveva spiegato la figlia dopo il malore dello scorso 8 febbraio, "per ringraziarla di tutto quello che ha fatto per noi".