Morgan non si scusa con Selvaggia Lucarelli e rilancia: “È lei ad avermi fatto bullismo” Selvaggia Lucarelli aveva chiesto a Morgan scuse pubbliche dopo la lite a Ballando con le stelle, ma il musicista l’ha attaccata, accusandola di bullismo.

Morgan ha risposto su Instagram a Selvaggia Lucarelli che nelle ore scorse aveva pubblicato un messaggio privato del cantante che dopo la lite durante Ballando con le stelle tentava di spiegarle che quello che aveva fatto era solo intrattenimento: "Non c'era la minima intenzione né di offesa né di aggressione. Anzi pensavo saresti stata al gioco, sapendoti capace di volare alto, mi hai frainteso, mi dispiace, io avevo intenzioni del tutto teatrali" aveva scritto nel messaggio privato chiedendole, infine, di chiarirsi a voce. Una proposta rifiutata in toto dalla giornalista e giudice del programma che si era sentita colpita e aggredita da Morgan, parlando di gravi frasi dette dietro le quinte: "Morgan, mentre era in onda, dopo la sua esibizione davanti a molte persone dietro le quinte ha detto cose molto gravi, di quelle che ovviamente si dicono solo a una donna".

La replica di Morgan a Selvaggia Lucarelli

Lucarelli, poi, a quel punto aveva chiesto scuse pubbliche. Ma come risposta, più che scuse Morgan ha affondato il coltello cercando di girare contro la giudice le accuse di sessismo che gli erano state rivolte. "Quando una donna fa del bullismo ad un uomo attraverso strumenti e principi di natura ‘femminista', danneggia in primo luogo il genere femminile e vanifica anni di lotta che donne realmente vittime di violazioni e sottomissioni hanno compiuto in modo intelligente per conquistare pezzi di civiltà che sono proprio gli argomenti impugnati e manipolati con superbia dalla donna-bullo" scrive Morgan cercando di spiegare a Lucarelli quali siano i modi adatti per parlare e portare avanti battaglie femministe.

Cosa è successo a Ballando con le Stelle

"Quando saranno le femmine stesse ad accorgersene allora insorgeranno – continua il musicista -. E capiranno. Rispetteranno, saranno complici degli uomini sensibili, gli uomini vulnerabili. Sapendoli distinguere bene dai violenti e dai prepotenti che circolano tranquillamente incensurati. La prima nemica della donna è la donna-bullo, che guarda caso si aggira nelle file della borghesia sventolando i diritti della donna moderna e libera, non certo dei marciapiedi. Dove soccombono le donne che svendono il corpo e il sogno di emergere prima e poi da quella schiavitù". Durante l'ultima puntata di Ballando, Morgan, colpito da un commento di Lucarelli che aveva parlato del suo samba come di "uno di quei balli di una tribù amazzonica dopo che ha leccato un rospo", aveva deciso di rispondere, interrompendo continuamente qualsiasi possibilità della giudice di terminare il discorso e scatenando anche le risposte infastidite di Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e della Presidentessa di giuria Carolyn Smith e beccandosi anche due zero da Lucarelli e da Mariotto.