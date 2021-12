Molestie a Greta Beccaglia, due conduttrici Rai raccontano le violenze subite Dolo le molestie subite da Greta Beccaglia in diretta tv, Cinzia Fiorato e Barbara Carfagna, conduttrici del TG1, hanno espresso la loro solidarietà alla collega e raccontato via social episodi di violenze di cui loro stesse sono state vittime.

A cura di Elisabetta Murina

(Da sinistra) Barbara Carfagna e Cinzia Fiorato

Dopo quello che è successo a Greta Beccaglia, molestata in diretta tv da un tifoso dopo la partita di serie A Empoli-Fiorentina, sono diverse le giornaliste che hanno espresso la loro vicinanza alla collega. Tra queste ci sono due conduttrici Rai, Barbara Carfagna e Cinzia Fiorato, che sui social hanno commentato la vicenda, raccontando episodi di molestie di cui loro stesse sono state vittime in prima persona, in un'epoca in cui però non c'era la stessa solidarietà di oggi.

Barbara Carfagna: "Ci siamo difese da direttori che ci sbattevano al muro"

Barbara Carfagna, volto del TG 1, si è espressa via Twitter su quanto successo alla giornalista di Toscana TV. Anche lei, nella sua lunga carriera negli studi televisivi, ha subito comportamenti indesiderati, a cui ha sempre cercato di reagire e non lasciarsi sopraffare: "Ci siamo difese da direttori che ci sbattevano al muro, in uffici chiusi". L'episodio di cui è stata vittima Greta Beccaglia è "una battaglia che si vincerà anche grazie al consenso sociale", spiega Carfagna, che crede anche che in realtà "la solidarietà andrebbe più al passato che alle future generazioni", a tutte quelle giornaliste che forse sono state vittime silenziose di molestia sul posto di lavoro.

Cinzia Fiorato: "Molti colleghi hanno cercato di ricattarmi sessualmente"

In oltre trent'anni di Carriera, Cinzia Fiorato ha subito molestie e discriminazioni per il suo aspetto fisico. E alla luce di quanto successo a Greta Beccaglia, ha scelto di sfogarsi in un lungo post su Facebook, racontando i suoi esordi in una professione in cui negli anni ottanta di donne ce ne erano davvero poche:

Appartengo alla generazione di giornaliste che hanno conquistato con fatica e sofferenza un pezzettino di spazio in una professione che, quando io ho cominciato, nel lontano 1984, era quasi esclusivamente occupata dagli uomini. Ho avuto la sfortuna di essere anche fisicamente attraente e questo ha creato il fatidico mix esplosivo.

Nel suo lavoro davanti alle telecamere, ha incontrato colleghi (giornalisti e non solo) che le hanno rivolto attenzione indesiderate, spingendosi spesso oltre il limite:

Ho incontrato molti colleghi che hanno cercato di ricattarmi sessualmente nella mia vita professionale, ho avuto diverse "pacche" non gradite, commenti volgari, parole sussurrate, avvicinamenti arbitrari, sguardi invasivi e invadenti.

All'epoca non c'era la stessa sensibilità e solidarietà tra donne verso questo tipo di episodi. Esporsi, raccontare tutto e denunciare i molestatori diventava sinonimo di essere "psicolabile":

Non mi sono mai fatta sopraffare, ma non ho mai potuto denunciare niente, non c'era alcuna solidarietà all'epoca, nemmeno da parte della giustizia. Era tutto molto difficile, erano gli anni 80/90, se ti mostravi mortificata per queste cose ti dicevano che eri una psicolabile, che avevi problemi caratteriali e che sarà mai!! Di episodi umilianti ne potrei raccontare a centinaia, dentro e fuori le redazioni.

Fortunatamente, però, oggi la situazione è migliorata, anche se si tratta solamente di un piccolo gradino e la strada da fare è decisamente ancora tanta:

La strada è ancora lunga, il campo è ancora minato, ma non bisogna abbandonarsi allo sconforto che l'episodio orribile capitato a Greta suscita, pensando che non sia cambiato niente. Per fortuna oggi è cambiato molto, per fortuna oggi la gogna comincia a essere per il molestatore e non per la molestata, come fu per me. C'è ancora qualcuno che nicchia, che non si arrende e ripete fra i denti "e che sarà mai!!", ma il suo è un sussurro, fortunatamente. C'è ancora tanto da fare e il pericolo di procedere con "un passo avanti e due indietro" è sempre in agguato, ma dobbiamo resistere e insistere. Io sto ancora aspettando giustizia e spero che Greta l'avrà un po' anche per me

Chi sono Cinzia Fiorato e Barbara Carfagna

Entrambe giornaliste e conduttrici del TG1, Cinzia Fiorato e Barbara Carfagna hanno iniziato la loro carriera televisiva negli anni ottanta. Cinzia Fiorato, classe 1966, ha lavorato sempre nel mondo Rai: conduttrice, caposervizio, inviata nelle zone di guerra del telegiornale di Rai1 e dal 2010 impegnata negli Speciali TG1. Barbara Carfagna, classe 1969, ha realizzato diversi reportage in giro per il mondo, scrive per diverse testate, ha condotto il TG1 ed è anche autrice della trasmissione Codice: la vita è digitale, sempre su Rai1.