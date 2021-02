Dopo il successo della prima stagione, Amazon Prime Video è pronta a rilasciare i nuovi episodi di Modern Love, la serie che riadatta una storica rubrica del New York Times, dove l'amore viene raccontato con intensità in tutte le sue sfaccettature. Non si ha ancora una data precisa a partire dalla quale sarà disponibile vedere sulla piattaforma il secondo capitolo di questa serie che ha tra i suoi protagonisti molti volti noti del cinema.

I nuovi episodi di Modern Love

Non si può cercare di riassumere una serie che, in fin dei conti, non racconta una sola storia, bensì più storie messe insieme. Modern Love riprende le lettere, i messaggi, le confessioni dei lettori newyorkesi accumulate negli anni e ne crea dei piccoli episodi da cui trarre riflessioni, a cui appassionarsi, nei quali scorgere delle similitudini con le proprie emozioni. Ed ecco che anche per questi sette nuovi episodi sono stati scelti dei personaggi d'eccezione, che ci facciano sussultare con i loro sentimenti. Se nella stagione precedente abbiamo visto Anne Hathaway, Dev Patel, Ted Allen, in queste nuove puntate avremo altrettante star.

Il cast di Modern Love 2

Ad annunciare il cast del secondo capitolo di Modern Love è stato lo showrunner della serie, John Carney, dichiarando che tra i protagonisti dei nuovi episodi ci saranno Kit Harington, il Jon Snow di Game of Thrones, James Scully, visto in You 2, Minnie Driver, Garrett Hedlund, Anna Paquin e Zuzanna Szadkowski, la Dorota di Gossip Girl. Dopo aver fatto i nomi degli attori che vedremo nella seconda serie, Carney si è poi detto entusiasta del progetto insistendo sull'autenticità delle storie raccontate: