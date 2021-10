Miriana Trevisan isolata dai concorrenti del GF Vip, Pago svela la tenera reazione del figlio Nicola Pago ha svelato la tenera reazione del figlio Nicola, quando ha visto che i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 tendevano a isolare Miriana Trevisan. Il bambino ha chiesto al padre di intervenire subito, per riportare un po’ di serenità alla sua mamma: “Chiama Alfonso Signorini e vai a dire qualcosa alla mamma”.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ospite di Casa Chi, Pago ha commentato il percorso di Miriana Trevisan nella casa del Grande Fratello Vip. Il cantante ha spiegato di vedere la ex moglie un po' con "il freno tirato" e di non spiegarsi come mai stia avendo questo approccio. Tuttavia, avendo vissuto in prima persona l'esperienza nel reality, è consapevole del fatto che tra quelle quattro mura si creino spesso delle dinamiche che chi è fuori non riesce a comprendere.

Miriana Trevisan isolata

Miriana Trevisan, nei primi giorni all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ha accusato i suoi compagni di avventura di averla isolata. La showgirl ha fatto degli esempi ben precisi sul trattamento che le avrebbero riservato. A suo dire, quando tentava di mettersi a tavola per mangiare, spesso le avrebbero detto: "Questo posto è occupato". Inoltre, non l'avrebbero inclusa nelle loro chiacchierate. Questo comportamento ha ferito il figlio della gieffina, Nicola.

La reazione del figlio Nicola

Nel corso dell'intervista, Pago ha svelato che il figlio Nicola, nato dalla sua relazione con Miriana Trevisan, sarebbe rimasto male nel sentire che i concorrenti hanno isolato la madre. Avrebbe chiesto al padre di intervenire subito per riportare un po' di serenità alla sua mamma: