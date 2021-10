Miriana Trevisan e Nicola Pisu, spuntano le foto dei baci di lei con un uomo fuori dalla casa Miriana Trevisan è entrata dichiarandosi single al GFVip, eppure Signorini ha lasciato intendere che fuori dalla casa ad aspettarla ci sarebbe un uomo misterioso di nome Bruno. La gieffina ha negato ogni possibile legame amoroso. Sui social tuttavia sono spuntati indizi interessanti: si tratta di alcune foto che mostrano Miriana in baci appassionati con un uomo, del quale non si riconosce chiaramente l’identità.

A cura di Giulia Turco

Chi Miriana Trevisan si sia fatta prendere troppo in fretta dall'entusiasmo per il flirt scoppiato con Nicola Pisu? Probabilmente il fatto che lui abbia 16 anni in meno di lei ha parecchio frenato l'ex ragazza di Non è la Rai, ma Miriana Trevisan al GFVip non la racconterebbe giusta affatto. A lasciar intendere che c'è qualcosa della sua vita privata che il pubblico non conosce è stato Alfonso Signorini che in puntata aveva messo alle strette la concorrente parlando di un misterioso uomo di nome Bruno che fuori dalla casa la starebbe aspettando a braccia aperte. Lei aveva detto di non saperne nulla, ma alcuni dettagli spuntati sul web sembrerebbero convalidare l'ipotesi di una relazione fuori dal programma.

Chi è Bruno il misterioso uomo al fianco di Miriana Trevisan

Sull'identità dell'uomo che avrebbe rubato il cuore alla Trevisan al momento non c'è alcuna certezza, se non il fatto che il suo nome è Bruno, come ha fatto sapere Signorini. La gieffina aveva lasciato intendere che l'unico Bruno a lei vicino sarebbe un amico con il quale ha un legame nient'altro che affettuoso. Sui social tuttavia nel frattempo sono spuntati indizi interessanti. Sul profilo Instagram di Biagio D'anelli sono comparse alcune foto che mostrano Miriana in baci appassionati con un uomo, del quale non si riconosce chiaramente l'identità. Di certo non si tratta di Nicola Pisu, né dell'ex marito Pago o di Giulio Cavalli, l'attore con il quale ha avuto una relazione chiusa nel 2019. Chissà che non si tratti proprio di questo misterioso Bruno. Come reagirà Miriana qualora Signorini le mostrerà queste foto in puntata?

Le storie d'amore di Miriana Trevisan

Miriana Trevisan è stata sposata con Pago, nome d'arte per Pacifico Settembre fino al 2013: il loro primo incontro risale al 2002 e dal loro amore è nato il figlio Nicola. Nonostante un matrimonio fallito alle spalle, Miriana Trevisan torna a credere nell'amore grazie a Giulio Cavalli, attore e regista teatrale, all'epoca Consigliere Regionale in Lombardia. La showgirl rimette i suoi sentimenti in gioco e volta pagina, ma la loro favola finisce nel 2019.