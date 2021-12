Miriana Trevisan a Biagio D’Anelli: “Ti amo, ma tu mi rifiuti”, con ironia svela la sua attrazione C’è del tenero tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli? I due concorrenti del Grande Fratello Vip sembrano molto vicini. Potrebbe nascere presto una storia d’amore.

A cura di Daniela Seclì

Tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli sta nascendo una relazione nella casa del Grande Fratello Vip 2021? Una cosa è certa, i due sono sempre più vicini. Nel corso di una chiacchierata fatta con Giacomo Urtis, hanno ammesso il reciproco interesse, sebbene farcendo di ironia le loro dichiarazioni, nel probabile tentativo di non sbilanciarsi troppo.

Il flirt tra Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan

Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan hanno riportato a Giacomo Urtis una conversazione intercorsa tra di loro. La showgirl ha spiegato: "Lui mi ha chiesto: ‘Ma come tipo potrei piacerti?' e io gli ho detto: ‘Sono già innamorata di te'". Biagio ha espresso le sue perplessità: "Mi ha detto così, ma è poco credibile vero?". Trevisan, dopo aver ascoltato i dubbi di D'Anelli, ha replicato: "Sono credibilissima, all'interno di questa bolla può succedere anche questo. A me è successo, uno si è innamorato di me".

Miriana Trevisan e il Ti amo a Biagio

Giacomo Urtis, sempre più incuriosito dalle dinamiche della casa, ha chiesto a Miriana se fosse innamorata di Nicola Pisu. La showgirl ha ribadito che con il figlio di Patrizia Mirigliani c'era solo un'attrazione fisica: "Innamorata anche di Nicola? Ma ragazzi, se davanti a milioni di persone ho detto: ‘Ho un'attrazione‘". Con Biagio D'Anelli, invece, sembra ci sia quel tassello in più rappresentato dall'attrazione mentale: "Con lui mentalmente di più". Biagio, uomo concreto, ha invitato Miriana ad arrivare al nocciolo della questione: "A che punto siamo?". Trevisan è ricorsa all'ironia e ha replicato: "Niente, ti amo ma tu mi rifiuti". Subito dopo si è fatta seria: "No, ti amo no, ti amo per me è un parolone". Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire se tra loro nascerà una storia d'amore o se sia solo un fuoco di paglia.