Milly Carlucci ricorda Lina Wertmuller che fu giudice a Ballando con le stelle La regista comparsa lo scorso 9 dicembre è stata giudice di Ballando con le stelle nell’edizione tra il 2006 e il 2007. Commosso il ricordo di Milly Carlucci: “Una stella meravigliosa che ha portato il nostro cinema nel mondo”.

Milly Carlucci ricorda Lina Wertmuller, la straordinaria regista scomparsa a 93 anni lo scorso 9 dicembre. In apertura della seconda semifinale del programma di Rai 1, la padrona di casa ha voluto dedicare i primi istanti della trasmissione per omaggiare l’artista, che fu tra l’altro giudice di Ballando tra il 2006 e il 20007, spendendo per lei parole di affetto e stima: “Una stella meravigliosa del nostro cinema che ha saputo portarlo nel mondo”. Poi ha scherzato: “È stata anche giudice da noi, eccola qui in foto a fianco di Mariotto, 40 chili fa”.

L’omaggio di Guillermo Mariotto a Lina Wertmuller

In studio a Ballando la regia ha mostrato sul maxi schermo alle spalle della conduttrice la foto di Lina Wertmuller che nell’edizione a cavallo tra il 2006 e il 2007 fu chiamata a giudicare le performance dei concorrenti dietro al bancone della giuria. Al suo fianco, Guillermo Mariotto che aveva parlato della sua scomparsa, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, nella puntata di venerdì 10 dicembre. “Oggi in gergo nella moda si dice ‘il bianco e nero Wertmüller’”, ha ricordato lo stilista, “perché lei era un equilibro di bianco e nero” ha detto Mariotto spiegando che “lei non si è mai vestita come tutte le altre, si è sempre vestita da Lina Wertmüller, perciò per noi stilisti è sempre stata come una firma”.

Lina Wertmuller giudice a Ballando con le stelle

Quell’edizione è stata ricordata con particolare affetto dagli altri giudici di Ballando, non solo da parte della padrona di casa Milly Carlucci ma anche da parte dei giudici che hanno condiviso con la stilista l’esperienza dietro al bancone: “Lina mi diceva che era abitata ad andare a letto alle 23 e voleva che le dessi una gomitata a quell’orario”, ha raccontato Mariotto. “Era seduta proprio accanto a me Lina Wertmüller in quell’edizione. Aveva una visione cinematografica di Ballando ed era una novità”.